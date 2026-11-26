26 ноября Саратовская ГЭС (входит в Группу РусГидро) отмечает 55-летие с момента подписания акта о приёме гидростанции в постоянную промышленную эксплуатацию.

Саратовская ГЭС — седьмая ступень Волжско-Камского каскада, входит в топ-10 российских гидростанций по установленной мощности. Она обеспечивает около 13% региональной генерации и помогает покрывать пиковые нагрузки в энергосистеме. С момента пуска первых гидроагрегатов станция выработала свыше 332,5 млрд кВт·ч электроэнергии — этого достаточно для энергообеспечения всей Саратовской области в течение 25 лет.

В 1971 году Государственная комиссия под председательством Дмитрия Жимерина дала высокую оценку гидросиловому оборудованию, сборному железобетону и отделке станции. К тому времени станция уже вышла на проектную мощность: первые гидроагрегаты заработали в 1967 году, а последние были введены под нагрузку к концу 1970 года. Ввод Саратовской ГЭС кардинально изменил энергетический баланс региона: ранее дефицитная по мощности Саратовская энергосистема стала избыточной. Образование Саратовского водохранилища обеспечило надёжное водоснабжение населения, предприятий и сельского хозяйства, а также стабильное судоходство. Плотина связала берега Волги железной и автомобильной дорогами. Для Балакова ГЭС стала градообразующим предприятием и одной из пяти Всесоюзных ударных комсомольских строек, дав импульс интенсивному развитию города.

Саратовская ГЭС остаётся активным социальным партнёром региона: ежегодно при поддержке гидроэнергетиков реализуются десятки благотворительных и социальных проектов в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта.