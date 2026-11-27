Директор Департамента оперативного управления в топливно-энергетическом комплексе Минэнерго России Елена Медведева приняла участие в форуме «Газ России 2026: новые вызовы — новые возможности». На сессии «Современные тенденции развития энергетики ПАО «Газпром»: перспективы и вызовы» она рассказала о ходе консолидации электросетевого комплекса и актуальных вопросах его нормативного регулирования.

Елена Медведева отметила, что консолидация электросетевого хозяйства — последовательный курс государства, направленный на формирование единых центров ответственности, повышение прозрачности затрат и устранение неэффективных сетевых организаций. Важную роль в этой работе играет институт системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО), на которые возложена ответственность за надежность электроснабжения, эксплуатацию бесхозяйных электросетевых объектов и ликвидацию последствий аварий на сетях других собственников по решению региональных властей.

Цель совершенствования критериев для территориальных сетевых организаций (ТСО) — не сокращение их числа как таковое, а повышение надежности энергоснабжения в каждом регионе. Дальнейшие изменения прорабатываются с учетом периодов тарифного регулирования, чтобы избежать форсированных переходов и дестабилизации тарифов.

Отдельное внимание было уделено правоприменительной практике. Представитель Минэнерго подчеркнула важность формирования объективных и предсказуемых подходов к взаимодействию СТСО с владельцами электросетевых объектов. В частности, Верховный Суд Российской Федерации уже дал принципиальные разъяснения по ряду вопросов, включая приватизацию электросетевого имущества.

Директор департамента также отметила роль региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения. Они выступают механизмом координации участников отрасли при аварийных ситуациях и урегулировании спорных вопросов. Значение этого института в организации взаимодействия на уровне субъектов Российской Федерации будет возрастать.

Участники сессии также обсудили особенности регулирования электросетевых объектов, обеспечивающих работу Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Елена Медведева подчеркнула, что при разработке соответствующих изменений необходимо учитывать специфику газовой отрасли и обеспечивать надежность как электроснабжения, так и газоснабжения.