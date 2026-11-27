В сентябре 2026 года в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту выдачи сертификатов соответствия с недостоверными сведениями. Росаккредитация приостановила действие более 2 000 сертификатов. По версии следствия, обязательные процедуры оценки соответствия фактически не выполнялись, в том числе анализ состояния производства и инспекционный контроль.



По данным руководителя Росаккредитации Дмитрия Вольвача, в 2026 году на момент публикации материала:

795 сертификатов признаны недействительными;

3 024 сертификата приостановлены.

Среди наиболее распространенных нарушений:

неполное проведение испытаний;

нарушение схем сертификации;

проведение работ вне области аккредитации;

отсутствие сведений об инспекционном контроле.

Особенно критична эта проблема в области пожарной безопасности, где недостоверное подтверждение характеристик продукции создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Даже добросовестный изготовитель при выборе недобросовестного органа по сертификации рискует столкнуться с приостановкой реализации продукции, финансовыми потерями, административной ответственностью и необходимостью повторной сертификации.



«Электросерт» рекомендует заявителям при выборе органа по сертификации и испытательной лаборатории обращать внимание не только на стоимость и сроки работ, но и на:

репутацию и опыт аккредитованных лиц;

статус и область аккредитации;

численность и компетентность экспертов;

техническую оснащенность испытательной лаборатории;

полноту и фактическое выполнение процедур оценки соответствия.

АНО по сертификации «Электросерт» неоднократно поднимала эти вопросы на отраслевых мероприятиях.



Сертификат — это результат подтверждения соответствия продукции установленным требованиям, а не самостоятельный товар. Именно достоверность результатов испытаний и соблюдение процедур сертификации лежат в основе безопасности продукции и добросовестной конкуренции.



АНО по сертификации «Электросерт» по материалам PROКачество, 25.11.1026.