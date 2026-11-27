Фиктивная сертификация: риски для бизнеса и безопасности потребителей
В сентябре 2026 года в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту выдачи сертификатов соответствия с недостоверными сведениями. Росаккредитация приостановила действие более 2 000 сертификатов. По версии следствия, обязательные процедуры оценки соответствия фактически не выполнялись, в том числе анализ состояния производства и инспекционный контроль.
По данным руководителя Росаккредитации Дмитрия Вольвача, в 2026 году на момент публикации материала:
- 795 сертификатов признаны недействительными;
- 3 024 сертификата приостановлены.
Среди наиболее распространенных нарушений:
- неполное проведение испытаний;
- нарушение схем сертификации;
- проведение работ вне области аккредитации;
- отсутствие сведений об инспекционном контроле.
Особенно критична эта проблема в области пожарной безопасности, где недостоверное подтверждение характеристик продукции создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Даже добросовестный изготовитель при выборе недобросовестного органа по сертификации рискует столкнуться с приостановкой реализации продукции, финансовыми потерями, административной ответственностью и необходимостью повторной сертификации.
«Электросерт» рекомендует заявителям при выборе органа по сертификации и испытательной лаборатории обращать внимание не только на стоимость и сроки работ, но и на:
- репутацию и опыт аккредитованных лиц;
- статус и область аккредитации;
- численность и компетентность экспертов;
- техническую оснащенность испытательной лаборатории;
- полноту и фактическое выполнение процедур оценки соответствия.
АНО по сертификации «Электросерт» неоднократно поднимала эти вопросы на отраслевых мероприятиях.
Сертификат — это результат подтверждения соответствия продукции установленным требованиям, а не самостоятельный товар. Именно достоверность результатов испытаний и соблюдение процедур сертификации лежат в основе безопасности продукции и добросовестной конкуренции.
АНО по сертификации «Электросерт» по материалам PROКачество, 25.11.1026.