В ходе совещания стороны обсудили реализацию инвестиционной программы «Россети Волга» и перспективы развития электросетевой инфраструктуры в Оренбургской области.

«Развитие промышленности, жилищного строительства и социальной сферы требует надежной энергетической инфраструктуры. Поэтому электросетевой комплекс должен развиваться опережающими темпами, обеспечивая потребности растущей экономики и жителей области. Важную роль в этом играют современные технологии и передовые материалы, которые повышают надежность электроснабжения. Энергетики оперативно подключают к сетям новые социально значимые объекты. Будем продолжать совместную работу по модернизации электросетевой инфраструктуры, чтобы она отвечала нуждам региона», – отметил Евгений Солнцев.

Инвестиционная программа компании рассчитана до 2030 года и включает мероприятия, предусмотренные регуляторным соглашением между Правительством Оренбургской области и «Россети Волга». На развитие электросетевого комплекса региона энергетики планируют направить около 32 млрд рублей.

В текущем году была введена в эксплуатацию подстанция 110 кВ мощностью 50 МВА. Высокоавтоматизированный объект отвечает самым современным требованиям. В планах на 2027 – 2028 года – реконструкция двух подстанций 110 кВ для технологического присоединения новой жилой застройки и других социально значимых объектов Оренбурга.

«Активное развитие промышленности и социальной сферы, которое мы видим в Оренбуржье, требует опережающего развития электросетевой инфраструктуры. Регуляторное соглашение, заключенное с Правительством региона, задает этот вектор. Наша компания и впредь будет работать в едином темпе с областью, создавая необходимые условия для прогресса экономики и благополучия граждан», – отметил Александр Гаврилов.

Отдельной темой встречи стало развитие инфраструктуры для электротранспорта на территории области. Зарядные станции для электромобилей уже установлены энергетиками в Оренбурге и Орске. До конца этого года новая электрозарядная станция заработает в Кувандыкском округе, в 2027 году – в Беляевском районе.