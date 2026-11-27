ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» объявило конкурс на ремонт участка федеральной трассы Р-297 «Амур» в Амурской области, сообщает портал RosTender.info. Начальная цена контракта составляет 2,401 млрд рублей.

Подрядчику предстоит привести в порядок участок дороги от 1083-го до 1129-го километра общей протяженностью 46,337 км. Документация предусматривает обновление дорожного покрытия, работы на трех мостах, восстановление водоотвода, пересечений и примыканий, а также автобусных остановок и площадок отдыха.

Подрядчик должен приступить к работам после заключения государственного контракта и сдать их до 30 ноября 2027 года. Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме принимают до 14 декабря 2026 года. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.