ОАО «Соликамский магниевый завод» начало строительство инфраструктуры комплекса по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы (РЗМ). Планируется, что разделительный комплекс объемом около 2,5 тысяч тонн РЗМ в год заработает на промплощадке ОАО «СМЗ» в 2029 г.



Об этом председатель российской Ассоциации производителей и потребителей РМ и РЗМ, генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов сообщил в своем докладе на IV международном форуме «Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий». Сегодня форум начал свою работу в Москве.



Первый объект флагманского проекта Федерального проекта «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» — склад для временного хранения материалов и оборудования, необходимых для дальнейшего строительства основного производства. Проектная площадь склада — 1484 кв. м, высота около 10 м. После завершения строительства основного производственного комплекса склад будет использоваться для запасных частей, инструментов и др.



Следующим этапом станет вынос инженерных сетей с территории строительства основного производственного комплекса.



В составе разделительного комплекса также спроектированы главный корпус, лаборатория, административно-бытовой блок, склады химической продукции, резервуары и инженерная инфраструктура. Концепция проекта предполагает высокий уровень автоматизации и роботизации: внедрение «безлюдных» технологий, повышение производительности и экологической безопасности.



Строительство разделительного комплекса на ОАО «СМЗ» — пример выбора стратегии для отечественных производителей, чему и был посвящен доклад Руслана Димухамедова. Он назвал его «Металлы выносливости: стратегия realpolitik для российских редких металлов».

«При нынешних ограничениях, в первую очередь — изменениях доступной географии продаж, я вижу три стратегии. Первую назову «геологический щит». По ней можно работать, когда есть богатая руда, хорошая извлекаемость и доступная инфраструктура. Вторая — «закрытый контур». Здесь первым инвестором может стать стратегический потребитель, крупный промышленный холдинг или государство в рамках согласованной программы поддержки. Третья стратегия — «технологическое маневрирование». Её инструмент — гибкий малотоннажный модуль разделения или очистки. Здесь капитал вкладывается в исследовательскую команду, технологию разделения или очистки, опытные партии и квалификацию у покупателя. Предмет расчёта — конкретное семейство технологически совместимых продуктов. Сценарии могут сочетаться, но у каждого должно быть своё подтверждение до начала стройки», — считает председатель Ассоциации РМ и РЗМ.

Проект СМЗ уникален, так как сочетает все три стратегии. Сырьём для производства РЗМ является лопаритовый концентрат, который Горнорудный дивизион «Росатома» добывает на ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» в Мурманской области. Строительство разделительного комплекса решит стратегическую для российской высокотехнологичной промышленности задачу извлечения наиболее востребованных РЗМ магнитной группы (неодим и празеодим) и традиционных РЗМ легкой группы (лантан и церий). Это обеспечит сырьевой суверенитет и сформирует в Росатоме полную технологическую цепочку – от добычи сырья и производства РЗМ до продукции высоких переделов в виде РЗМ-магнитов, элементов электромобилей и ветрогенераторов. Вывод на рынок отечественных РЗМ магнитной группы должен обеспечить более устойчивые поставки сырья для производства магнитов и снизить зависимость от импорта.