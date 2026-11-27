СМЗ Росатома начал строительство разделительного комплекса
ОАО «Соликамский магниевый завод» начало строительство инфраструктуры комплекса по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы (РЗМ). Планируется, что разделительный комплекс объемом около 2,5 тысяч тонн РЗМ в год заработает на промплощадке ОАО «СМЗ» в 2029 г.
Об этом председатель российской Ассоциации производителей и потребителей РМ и РЗМ, генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов сообщил в своем докладе на IV международном форуме «Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий». Сегодня форум начал свою работу в Москве.
Первый объект флагманского проекта Федерального проекта «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» — склад для временного хранения материалов и оборудования, необходимых для дальнейшего строительства основного производства. Проектная площадь склада — 1484 кв. м, высота около 10 м. После завершения строительства основного производственного комплекса склад будет использоваться для запасных частей, инструментов и др.
Следующим этапом станет вынос инженерных сетей с территории строительства основного производственного комплекса.
В составе разделительного комплекса также спроектированы главный корпус, лаборатория, административно-бытовой блок, склады химической продукции, резервуары и инженерная инфраструктура. Концепция проекта предполагает высокий уровень автоматизации и роботизации: внедрение «безлюдных» технологий, повышение производительности и экологической безопасности.
Строительство разделительного комплекса на ОАО «СМЗ» — пример выбора стратегии для отечественных производителей, чему и был посвящен доклад Руслана Димухамедова. Он назвал его «Металлы выносливости: стратегия realpolitik для российских редких металлов».
«При нынешних ограничениях, в первую очередь — изменениях доступной географии продаж, я вижу три стратегии. Первую назову «геологический щит». По ней можно работать, когда есть богатая руда, хорошая извлекаемость и доступная инфраструктура. Вторая — «закрытый контур». Здесь первым инвестором может стать стратегический потребитель, крупный промышленный холдинг или государство в рамках согласованной программы поддержки. Третья стратегия — «технологическое маневрирование». Её инструмент — гибкий малотоннажный модуль разделения или очистки. Здесь капитал вкладывается в исследовательскую команду, технологию разделения или очистки, опытные партии и квалификацию у покупателя. Предмет расчёта — конкретное семейство технологически совместимых продуктов. Сценарии могут сочетаться, но у каждого должно быть своё подтверждение до начала стройки», — считает председатель Ассоциации РМ и РЗМ.
Проект СМЗ уникален, так как сочетает все три стратегии. Сырьём для производства РЗМ является лопаритовый концентрат, который Горнорудный дивизион «Росатома» добывает на ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» в Мурманской области. Строительство разделительного комплекса решит стратегическую для российской высокотехнологичной промышленности задачу извлечения наиболее востребованных РЗМ магнитной группы (неодим и празеодим) и традиционных РЗМ легкой группы (лантан и церий). Это обеспечит сырьевой суверенитет и сформирует в Росатоме полную технологическую цепочку – от добычи сырья и производства РЗМ до продукции высоких переделов в виде РЗМ-магнитов, элементов электромобилей и ветрогенераторов. Вывод на рынок отечественных РЗМ магнитной группы должен обеспечить более устойчивые поставки сырья для производства магнитов и снизить зависимость от импорта.