На площадке Минэнерго России прошли семинары-совещания для руководителей региональных органов исполнительной власти, курирующих вопросы топливно-энергетического комплекса.

На открытии мероприятия министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул важность стабильного прохождения осенне-зимнего периода и надёжного электроснабжения потребителей.

Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий представил доклад о текущем статусе разработки документов перспективного планирования в электроэнергетике. Он отметил, что базовым макроэкономическим прогнозам, которые отражают динамику в целом по стране, необходима региональная привязка для чего требуется участие региональных властей. Это позволит уточнить прогноз спроса и сопоставить его с возможностями топливоснабжения.

«Детализация макроэкономических показателей до уровня конкретных субъектов требует прямого диалога с региональными органами власти. С точки зрения спроса у нас есть пул новых инвестпроектов по ряду регионов, которые пока не имеют договоры о технологическом присоединении к сети и, соответственно, не учтены в спросе. Вопросы топливных балансов также не могут решаться без участия регионов. Региональная специфика очень важна и ее необходимо учитывать при актуализации Генсхемы. Поэтому предлагаю региональным органам власти активно подключиться к этой работе», – отметил Федор Опадчий.

Для корректировки Генсхемы на площадке Минэнерго планируется создать рабочую группу. Сценарии развития предстоит проработать по различным направлениям, а затем обсудить в правительстве и утвердить.

Семинары-совещания для руководителей региональных органов власти, курирующих вопросы ТЭК, проводятся ежегодно по инициативе Сергея Цивилева для регулярного обмена опытом, обсуждения актуальных отраслевых вопросов и выработки согласованных подходов к их решению.️ В программе нынешнего трехдневного семинара – обсуждение вопросов электроэнергетики, теплоэнергетики, гидроэнергетики, нефтегазового и угольного комплексов, цифровой трансформации, кибербезопасности, технологического развития и кадрового обеспечения отрасли. В рамках семинара свои доклады представили руководители энергетических компаний и представители Минэнерго России.