Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак и Министр торговли Турецкой Республики Омер Болат в качестве сопредседателей провели 20-е заседание Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках рабочего визита вице-премьера в Турцию.

«Россия и Турция близкие соседи и надёжные партнёры. Отношения между нашими странами строятся на уважении суверенитета друг друга, равноправии и взаимной выгоде. Устойчивые торгово-экономические связи Российской Федерации и Турецкой Республики формируют прочную материальную базу отношений двух государств. Видим большой потенциал по многим направлениям взаимной работы, таким как промышленность, здравоохранение и фармацевтика, цифровые технологии, логистика, электронная торговля», – сказал вице-премьер.

Александр Новак отметил, что Турция занимает второе место по товарообороту с Россией, третье – по объёму российского экспорта и пятое – по импорту. По итогам прошедших кварталов текущего года Турецкая Республика входит в число ведущих внешнеторговых партнёров России.

Хорошую динамику показывает агропромышленный комплекс. Выросла взаимная торговля продукцией АПК, также увеличился российский экспорт. Республика остаётся крупнейшим покупателем российского зерна: на неё приходится значительная доля всего экспорта из России. Кроме того, почти вдвое возросли поставки российских удобрений в Турцию.

Ключевым вопросом обсуждения стали торгово-экономические отношения. Стороны рассмотрели возможность обеспечения благоприятных условий для взаимных инвестиций, подвели итоги работы профильных рабочих групп и сверили подходы к достижению целевых показателей двусторонней торговли, о которых договорились президенты двух стран.

Большое внимание также было уделено топливно-энергетическому комплексу. Россия остаётся надёжным поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. Активно и бесперебойно работают газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». На АЭС «Аккую» работы ведутся на всех энергоблоках. Отмечена важность реализуемого проекта и необходимость его скорейшего завершения.

Кроме того, обсуждалось взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в том числе расширение образовательных программ и обучение в высших учебных заведениях двух стран, включая подготовку высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли.

По итогам состоявшихся переговоров и работы отраслевых ведомств подписан итоговый протокол заседания, включающий актуальные вопросы двусторонней повестки.

Также в рамках рабочего визита Александр Новак провёл двустороннюю встречу с Министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом, на которой обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.