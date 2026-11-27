Устойчивые торгово-экономические связи России и Турции формируют прочную материальную базу отношений двух государств
Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак и Министр торговли Турецкой Республики Омер Болат в качестве сопредседателей провели 20-е заседание Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках рабочего визита вице-премьера в Турцию.
«Россия и Турция близкие соседи и надёжные партнёры. Отношения между нашими странами строятся на уважении суверенитета друг друга, равноправии и взаимной выгоде. Устойчивые торгово-экономические связи Российской Федерации и Турецкой Республики формируют прочную материальную базу отношений двух государств. Видим большой потенциал по многим направлениям взаимной работы, таким как промышленность, здравоохранение и фармацевтика, цифровые технологии, логистика, электронная торговля», – сказал вице-премьер.
Александр Новак отметил, что Турция занимает второе место по товарообороту с Россией, третье – по объёму российского экспорта и пятое – по импорту. По итогам прошедших кварталов текущего года Турецкая Республика входит в число ведущих внешнеторговых партнёров России.
Хорошую динамику показывает агропромышленный комплекс. Выросла взаимная торговля продукцией АПК, также увеличился российский экспорт. Республика остаётся крупнейшим покупателем российского зерна: на неё приходится значительная доля всего экспорта из России. Кроме того, почти вдвое возросли поставки российских удобрений в Турцию.
Ключевым вопросом обсуждения стали торгово-экономические отношения. Стороны рассмотрели возможность обеспечения благоприятных условий для взаимных инвестиций, подвели итоги работы профильных рабочих групп и сверили подходы к достижению целевых показателей двусторонней торговли, о которых договорились президенты двух стран.
Большое внимание также было уделено топливно-энергетическому комплексу. Россия остаётся надёжным поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. Активно и бесперебойно работают газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». На АЭС «Аккую» работы ведутся на всех энергоблоках. Отмечена важность реализуемого проекта и необходимость его скорейшего завершения.
Кроме того, обсуждалось взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в том числе расширение образовательных программ и обучение в высших учебных заведениях двух стран, включая подготовку высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли.
По итогам состоявшихся переговоров и работы отраслевых ведомств подписан итоговый протокол заседания, включающий актуальные вопросы двусторонней повестки.
Также в рамках рабочего визита Александр Новак провёл двустороннюю встречу с Министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом, на которой обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.
«В текущей международной обстановке важно сохранять самостоятельность в экономических решениях и защищать законные интересы своих компаний. Россия ценит курс Турции на развитие взаимовыгодных связей исходя из собственных национальных интересов и со своей стороны настроена укреплять весь комплекс сотрудничества с Турецкой Республикой», – отметил Александр Новак.