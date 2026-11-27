Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии ищет подрядчика для капитального ремонта мостового перехода через Терек по улице Чапаева во Владикавказе. Начальная цена открытого конкурса составляет 1,983 млрд рублей. Финансирование предусмотрено из республиканского бюджета, сообщает портал RosTender.info.

Заявки принимают до 30 ноября 2026 года. Подрядчик должен закончить работы до 24 декабря 2029 года. Мостовой переход совмещает автомобильное движение и двухпутную трамвайную линию. Проект предусматривает ремонт самого сооружения, дорожного полотна, трамвайных путей, инженерных сетей, освещения и организации движения. Мост расположен в центральной части Владикавказа и пересекает Терек по улице Чапаева.

Положительное заключение государственной экспертизы проект получил 18 сентября 2026 года. Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.