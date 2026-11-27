В ноябре 2026 года на площадке АНО по сертификации «Электросерт» прошла экспертная встреча по техническому регулированию кабельно-проводниковой продукции для взрывоопасных сред. В обсуждении участвовали кандидат технических наук А. С. Залогин, представитель НАНИО ЦСВЭ и участник рабочей группы по ТР ТС 012 при Общественном совете Росаккредитации, В. В. Бычков из НПП «Спецкабель», разработчик проекта стандарта на такие кабели, а также представители «Электросерта» М. М. Вишнева, С. Б. Чесноков и А. К. Иванова.

Участники обсудили, как подтверждать соответствие кабельной продукции требованиям ТР ТС 012/2011, если в перечни к регламенту не включены профильные стандарты на такие кабели. В частности, эксперты рассмотрели оценку рисков и анализ технических решений как основу для обоснования соответствия продукции.

По итогам встречи эксперты предложили сформулировать единый подход к оценке соответствия кабелей для взрывоопасных сред, которым могли бы пользоваться аккредитованные лица и заявители. Обсуждение темы планируется продолжить в цикле статей журнала «Инфраструктура качества».