Кабельный завод «Людиновокабель» принял участие в 49-м форуме ЭТМ, который прошёл 24 ноября 2026 года в Казани. Мероприятие собрало около 4 тысяч специалистов из сферы строительства, промышленности и торговли.

На стенде завода посетители ознакомились с кабельно-проводниковой продукцией и получили консультации по её применению на объектах. В зоне кабель-контроля участники форума, в том числе специалисты монтажных организаций, могли протестировать кабель ВВГнг-LS 3×2,5.

Генеральный директор «Людиновокабеля» В. Ю. Чайко выступил на пленарной дискуссии «Дороже, чем кажется: цена дешёвого кабеля». Он рассказал, как на предприятии организован контроль качества, по каким критериям завод выбирает поставщиков сырья и из чего складывается себестоимость кабельной продукции.

Следующей отраслевой площадкой для предприятия станет выставка Cabex, которая пройдёт 2–4 марта.