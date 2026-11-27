Правительство продолжает оказывать регионам поддержку с модернизацией необходимой инфраструктуры.

Так, на завершение реконструкции шлюза №16, входящего в число гидросооружений Беломорско-Балтийского канала в Республике Карелия, и здания общежития Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова в Санкт-Петербурге суммарно будет направлено 476,3 млн рублей. Распоряжение об этом подписано.

Речь идёт о перераспределении средств, выделенных в 2026 году Министерству транспорта.

Работы на шлюзе №16 подразумевают в том числе реконструкцию дизельной электростанции, а также резервуара для воды и резервуара для сбора стоков. На завершение этих мероприятий предусмотрено 326,4 млн рублей.

Кроме того, почти 150 млн рублей будет направлено на завершение реконструкции общежития Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова в Санкт-Петербурге. Окончание работ на этом объекте позволит обеспечить поддержку в решении жилищного вопроса на время учёбы большему числу курсантов.