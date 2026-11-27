Проекты создания, развития, а также модернизации инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности смогут получать господдержку без проведения отбора при наличии указания Президента или соответствующего решения Председателя Правительства. Постановление об этом подписано.

Такие изменения позволят упростить процедуру предоставления мер господдержки технопаркам, на базе которых реализуются приоритетные проекты в области электронной промышленности.

Программа поддержки развития инфраструктуры промышленных технопарков, компании-резиденты которых специализируются на выпуске электроники, была запущена в сентябре 2022 года. Она позволяет частично возмещать затраты управляющих компаний технопарков на проектирование, строительство или модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, приобретение оборудования, а также на технологическое подключение промышленных корпусов к инженерным сетям.

Промышленные и технопарки в сфере высоких технологий – специальные площадки, подготовленные для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок. На территории таких площадок создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие радиоэлектронной и электронной промышленности».

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 19 сентября 2022 года №1659 и постановление Правительства от 7 декабря 2024 года №1738.

Постановление от 25 ноября 2026 года №1573 PDF 276Kb