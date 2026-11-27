До конца 2026 года Московская область получит 9,7 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Распоряжения об этом подписаны.

Одним из распоряжений Московской области будет направлено 5 млрд рублей. Эти средства позволят начать строительство подмосковной части автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов. Работы начнутся с участка, который пройдёт от городского округа Люберцы до деревни Кошерово.

Кроме того, Московская область получит ещё 4,7 млрд рублей. Финансирование необходимо для завершения работ и последующего ввода в эксплуатацию сквозной трассы протяжённостью 44 км, которая соединит район Солнцево с городом Железнодорожным. Запуск движения по всем участкам этой дороги даст возможность существенно разгрузить выезды из Москвы, а также направить транзитные транспортные потоки в обход столичной агломерации с южного и юго-восточного направлений.

«Такие крупные инфраструктурные проекты способствуют снижению издержек бизнеса и улучшают качество жизни наших граждан», – отметил Председатель Правительства Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на заседании кабмина 26 ноября.

Строительство и ремонт дорог идут в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», который входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».