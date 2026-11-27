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Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» завершили работы по расчистке просек воздушных линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности на территории 755 га.

Поддержание просек ЛЭП в нормативном состоянии позволяет минимизировать риски возникновения технологических нарушений, вызванных падением на провода веток и деревьев.

В результате проведенных работ повышена надежность электроснабжения потребителей 26 населенных пунктов Тихвинского, Киришского и Бокситогорского районов Ленинградской области.