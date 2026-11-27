Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» за 10 месяцев 2026 года выполнили ремонт 245,6 км линий электропередачи (ЛЭП): 112,4 км ЛЭП напряжением 35-110 кВ и еще 133,25 км распределительных сетей 0,4-10 кВ.

Специалисты в том числе заменили на энергообъектах 688 дефектных опор, 5 667 поврежденных и устаревших изоляторов, более 37,2 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП прочен и пожаробезопасен, минимизирует риск коротких замыканий во время непогоды и предотвращает налипание мокрого снега. Монтаж современного провода позволяет повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, снизить риск электротравматизма среди населения, а также защитить сети от незаконных подключений. Все использованное оборудование – отечественного производства.

Практически весь объем технических мероприятий энергетики выполнили хозяйственным способом для повышения их качества и снижения уровня затрат. Работы на линиях электропередачи предусмотрены Программой ремонта энергообъектов филиала «Каббалкэнерго» на 2026 год.