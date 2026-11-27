Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» с начала 2026 года выявили незаконный подвес волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 12 169 опорах линий электропередачи (ЛЭП) в Дагестане. Из них около трети фактов самовольного монтажа оптоволоконного кабеля энергетики выявили во время рейдов в Кайтагском и Хасавюртовском районах, а также в городе Махачкале. В настоящее время ведется работа по включению подвесов ВОЛС в договоры размещения с операторами связи.

Несанкционированный подвес ВОЛС на опорах ЛЭП представляет угрозу для стабильного функционирования энергосистемы региона. Наличие стороннего оборудования затрудняет выполнение плановых ремонтных и восстановительных работ, может привести к технологическим нарушениям и перебоям в электроснабжении потребителей. Кроме того, работы специалистов организаций-нарушителей без соответствующей квалификации и соблюдения техники безопасности на энергообъектах под напряжением могут привести к несчастным случаям.

Энергетики напоминают, что размещать ВОЛС на объектах электросетевого комплекса можно только по договору с сетевой компанией и при строгом соблюдении технических норм. Получить подробную информацию можно по бесплатному телефону горячей линии 8-800-220-0-220, в офисах обслуживания потребителей или на официальном сайте «Россети Северный Кавказ». Сообщить о фактах самовольного монтажа ВОЛС на опорах ЛЭП можно по номеру горячей линии «Россети»: 8 800 220 0 220 или 220 – для набора с мобильных устройств (круглосуточно, бесплатно, анонимность гарантируется).