В Липецке состоялось совещание блока реализации услуг «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В нем приняли участие руководители профильных подразделений всех филиалов двух энергокомпаний.

Участники подвели предварительные итоги работы за 2026 год и определили задачи на 2027 год. Основное внимание уделили развитию системы учета электроэнергии, внедрению интеллектуальных приборов учета, повышению качества данных и совершенствованию взаимодействия с потребителями и гарантирующими поставщиками.

Один из ключевых результатов работы блока — развитие интеллектуальной системы учета электроэнергии. В 2026 году в сетях двух обществ будет установлено 160 тыс. интеллектуальных приборов учета, в том числе 69,9 тыс. — в «Россети Центр» и 91,1 тыс. — в «Россети Центр и Приволжье». Общее количество таких приборов в эксплуатации достигнет 1,42 млн. Их применение позволяет получать данные о потреблении в автоматизированном режиме, повышать точность учета и оперативнее выявлять отклонения.

Также были рассмотрены вопросы организации коммерческого учета электроэнергии, ведения и актуализации баз данных, контроля балансов в сетях 110–35 кВ. Отдельный блок был посвящен взаимодействию с гарантирующими поставщиками, обмену информацией и согласованию подходов к работе с данными учета.