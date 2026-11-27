Партию пластиката с посторонними включениями можно остановить до запуска в производство, а историю готового кабеля — восстановить по маркировке барабана. О том, как на Калужском кабельном заводе проверяют сырьё, контролируют производственные операции и готовятся к сертификации, рассказала Татьяна Сергеевна Петухова, начальник отдела качества, стандартизации и сертификации.

— С чего на вашем заводе начинается работа с качеством?

— С входного контроля сырья. Проверяем каждую партию медной и алюминиевой катанки, пластиката: проводим визуальный осмотр, изучаем сопроводительные документы, контролируем необходимые параметры. Без протокола входного контроля партия не поступает на склад.

Например, при проверке одной из партий пластиката обнаружили посторонние включения. Материал забраковали, в производство не запустили, поставщику предъявили претензию. Проблему удалось остановить на этапе приёмки сырья.

— Что проверяете в процессе производства и перед отгрузкой?

— Контроль проходит на нескольких уровнях. После волочения проверяем геометрические и физико-механические параметры, после изолирования — толщину и эксцентриситет изоляции. Образцы из каждой партии проходят лабораторные испытания: проверяем электрическую прочность, сопротивление изоляции и токопроводящих жил.

При приёмосдаточных испытаниях контролируем электрические и геометрические параметры продукции, качество поверхности. Перед сдачей на склад также проверяем упаковку и маркировку.

— Как готовитесь к сертификации и что занимает больше всего времени?

— Сначала определяем требования к продукции и готовим техническую документацию. Затем проводим внутренний аудит: проверяем документацию, оснастку и квалификацию персонала. До испытаний в аккредитованной лаборатории выполняем предварительные испытания в собственной.

Больше всего времени обычно занимает подготовка доказательной базы: протоколов испытаний, паспортов на сырьё, актов входного контроля. Документы должны быть актуальными и позволять проследить историю продукции.

— На что обращаете внимание при выборе органа по сертификации и испытательной лаборатории?

— У нас есть партнёры, с которыми работаем много лет. При этом проверяем действующую аккредитацию и её область применительно к нашей кабельно-проводниковой продукции. Также учитываем техническую оснащённость лаборатории и участие в межлабораторных сличениях.

— Что изменилось в работе с качеством за последние годы?

— На ключевых производственных этапах внедрили статистическое управление процессами. Отслеживаем параметры в динамике, чтобы видеть отклонения в ходе работы.

Оцифровали прослеживаемость: по маркировке барабана можем восстановить цепочку от партии сырья до смены и оператора. Усилили входной контроль и аудит поставщиков. Для меня качество — это предсказуемость: кабель должен вести себя так, как указано в его паспорте.

С этого интервью мы начинаем серию о том, как кабельные заводы выстраивают работу с качеством и сертификацией. В опыте Калужского кабельного завода важна связь между ежедневными проверками и подтверждением характеристик продукции: забракованное сырьё не попадает в производство, результаты испытаний документируются, а историю партии можно восстановить по маркировке барабана. В следующих материалах продолжим разговор с производителями — о конкретных решениях, из которых складывается эта работа.