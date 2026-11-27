Клиент прислал заявку на кабель. Пока менеджер подберёт нужные позиции, проверит цены и остатки на складах, подготовит и отправит счёт, до разговора с покупателем может пройти немало времени. Что изменится, если эту работу возьмут на себя цифровые агенты?

Поводом для интервью "Компании пытаются строить крышу, не имея фундамента" стало письмо, которое пришло в редакцию RusCable.Ru. Разработчики предлагали голосового помощника, способного консультировать покупателей. Александр Гусев переслал письмо Вячеславу Синтяеву, техническому директору компании «Все дело в цифре». К тому моменту его команда уже полтора года работала над цифровизацией процессов в одной из кабельных компаний и только подошла к возможности поручить помощнику простой звонок с вопросом «Вы получили счёт?»

Даже для такого звонка помощнику нужно знать, что заказал клиент, какой кабель ему подобрали и какой счёт отправили. А если нужная позиция есть только на другом складе и покупатель хочет обсудить сроки поставки, в разговор вступает менеджер. На этом примере Вячеслав Синтяев объясняет, какие операции уже можно передать ИИ, что для этого нужно наладить внутри компании и где от навыков менеджера по-прежнему зависит продажа.

В конце разговора появляется ещё один сценарий. Если свой цифровой агент будет и у поставщика, и у покупателя, они смогут обменяться данными о заказе напрямую. И тогда привычный звонок по счёту может вовсе исчезнуть из сделки.