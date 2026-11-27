В производственном графике одна свободная смена и два заказа. Первый — ходовая марка, которую завод выпускает длинными сериями. Второй — кабель под требования заказчика. С каждого рубля выручки он оставляет заводу больше, но требует переналадки и пробного выпуска. Какой заказ в итоге принесёт больше за смену?



В новом материале RusCable Plus сравниваем экономику двух партий на условном примере. Считаем, сколько каждый заказ приносит за час работы линии, что меняется при повторном выпуске и как условия оплаты влияют на сумму, которую заводу придётся вложить до отгрузки.



Отдельный вопрос — сколько партий нужно продать, чтобы окупить разработку. Если расчёт держится на повторных поставках, а в договоре пока одна партия, стоит ли ставить спецкабель в график? Разбираемся в статье «Массовый кабель против специального. Что выгоднее заводу?» на портале RusCable.Ru.