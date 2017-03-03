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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452005
ООО «Электроград» предлагает универсальные кабели группы АУТФОРС КУВЭШВ, КУПЭКШВ (все исполнения). МКЭШВ, МКЭШВнг(А)-FRLS-ХЛ, МКЭШВнг(А)-FRHF, кабели связи, КВЭВ-5, кабель для теплых полов.
Шнуры для шахтных головных аккумуляторных светильников ШГС.
Для ветровых установок КСОГ.
Кабели связи группы ТЗ (ТЗГ, ТЗБ, ТЗАБп, ТЗАШп и др.), группы МКС (МКСГ, МКСБ, МКСАШп, МКСАБп и др.)
Кабели связи группы ЗКП, КСПП.
Кабели железнодорожные группы МКП (МКПАБп, МКПАКпШп и др.)
Контактная информация:Имя: Атясов Александр