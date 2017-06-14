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Предложение № 452582
SF-085 (FEP)-RED Радиочастотный кабель 50 Ом, 20 ГГц, пропаянная оплетка, стандарт MIL-C-17/133
Цена: 305,15 руб/метр
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.
SF-085 (FEP) это современный полужесткий кабель с пропаянной оплеткой, который по своим электрическим параметрам практически не отличается от классических кабелей с экраном из медной трубки. СВЧ кабель с пропаянной оплеткой SF-085 (FEP) изготовлен в соответствии со стандартом MIL-C-17/130. Кабель SF-085 (FEP) гораздо более технологичный, и имеет меньший радиус изгиба и значительно большее количество циклов на изгиб, что позволяет использовать его при плотном монтаже в различной ВЧ и СВЧ аппаратуре.
Рабочая частота: 20,0 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Сопротивление проводника: макс. 2,57 Ом/ 30,48 м при 20°C
Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МОм/км при 20°C
Испытательное напряжение: 5000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 104,98 pF/м
Коэффициент затухания: 4,27 дБ/м на частоте 20,0 ГГц
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,511 мм
Число проводников центрального проводника: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 1,68 мм
Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)
Диаметр внешней оплетки: 2,20 мм
Плотность внешней оплетки: 100%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен) красного цвета, диаметром 3,20 мм
Вес: 16 кг/ 1 км
Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SF-085 (FEP)
0,49 db/m на 500 Мhz
0,72 db/m на 1Ghz
1,64 db/m на 5 Ghz
2,62 db/m на 10 Ghz
4,27 db/m на 20 Ghz
Контактная информация:Имя: Конин Виталий