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Предложение № 452908
Продам кабель для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций:
кспв 12х0,5 – кол. 0,600км. (заводские бухты по 200м.)
кспэв 2х0,8 – кол. 1,560км. (заводские бухты 7шт по 200м.+160м.)
ксвэв 4х0,8 - кол. 0,500км. (заводские бухты по 240м.+260м.)
ксвэв 2х0,5 - кол. 0,600км. (заводские бухты по 500м.+100м.)
Производства ООО «ТПД «Паритет» и ООО «Торговый Дом Арсенал»
Провод не б/у в заводской упаковке.
Наличие в Перми.
Цена договорная.
Контактная информация:Имя: Дмитрий В Суворов