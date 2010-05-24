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Списание кабельной продукции, нужна
помощь

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    SVic 24 мая 2010 в 05:15
    Энергетика: 20, стаж 2728 дней, отмечен 2 раза
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    При списании кабельной продукции (в основном кабель КГ, КГЭ)образуется лом меди. Существуют ли методики, справочники определяющие количество меди в кабеле.
     
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    Mikl 24 мая 2010 в 07:24
    Рекомендации: 3, энергетика: 38, стаж 4072 дня, отмечен 165 раз
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    Нет не существует. Для Вашего случая можно просто разобрать 1 метр кабеля (для каждого сечения в отдельности), взвесить медь и умножить на общую длину. Если кабель уже порезан, то здесь нужно взвесить дополнительно и материал изоляции, а потом при взвешивании порезанного кабеля выделить долю массы меди в % соотношении от общей массыподмигивание Для указанных Вами конструкций не должно быть сложностей в разделке 1 метра. Составьте свою табличку содержания меди в кабеле по каждому маркоразмеру. Для достоверности можно взвесить не 1 м., а 3-и отрезка по 1 м и взять среднее значение.
     
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    Холмс 24 мая 2010 в 08:59
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 2991 день, отмечен 761 раз
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    Есть расчет. Узнайте сечение жилы умножьте на плотность и на кол-во жил. одобрение

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    SVic 24 мая 2010 в 11:30
    Энергетика: 20, стаж 2728 дней, отмечен 2 раза
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    Казалось бы всё просто, можно расчитать. Возможно и бухгалтерию это утроит.
    Но возьмём реальный кусок кабеля 3х95+1х10+1х16 оказывается токоведущая жила состоит из 481 медного провода фактически измеренным диаметром 0,48 мм в итоге сечение основной жилы 87мм2 вместо 95мм2. Тогда и меди фактически будет меньше расчетного.
    В подотчет при списании вместо кабеля ложится лом меди, потом при сдаче лома обнаруживается несоответствие меди в подотчете (которое было расчетным) и фактически взвешенное, причем не в лучшую сторону т.е. недостача. В итоге нужен официальный источник с данными возможно с указанием применяемых коэфициентов ( допустим на износ, на потери при обжиге кабеля и т.д.)
     
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    Холмс 24 мая 2010 в 11:47
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 2991 день, отмечен 761 раз
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    Вы думаете в официальном источнике кто нибудь укажет, что у них сечение 87 вместо 95. ухмылка

    Реально 87 умножайте на 8,89 вот и получите вес, если взвесите, будет тоже самое улыбка

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    SVic 25 мая 2010 в 01:47
    Энергетика: 20, стаж 2728 дней, отмечен 2 раза
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    Но кабель числится как 95мм2.
    Существуют ли нормы возможных изменений сечения кабеля?
    Т.е. при нормальном сопротивлении ТКЖ постоянному току сечение может быть не менее 90% (например) от заявленного. Тогда можно было бы считать по минимально вдопустипому сечению.
    На каждый кусок кабеля производить взвешивания или замеры сечения ухмылка , а потом бухгалтерию убедить, и так каждый кусок. Есть предложения ещё?
     
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    Холмс 25 мая 2010 в 07:52
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 2991 день, отмечен 761 раз
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    Существуют ли нормы возможных изменений сечения кабеля?

    Нет, не существуют.

    Сечение сейчас - это значение условное. Главное чтобы жила проходила по сопротивлению. А сечение может быть разное. Например кабель с сечением жилы 95мм2 изготовлен из катанки класса "А" там сечение может быть 89мм2, этот же кабель изготовленный из катанки класса "В" сечение должно быть не менее 91мм2, а из класса "С" сечение должно быть не 93мм2. Кроме того есть еще рынок, который просит такую цену, что туда только сечение 85мм2 и можно заложить, а иначе работа в убыток.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Ланжери 25 мая 2010 в 14:55
    Рекомендации: 1, энергетика: 41, стаж 2866 дней, отмечен 137 раз
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    Для того, чтобы убедить бухгалтерию, необходимо составить акт о разделении. То есть: комиссия в составе:.... произвела разделение некондиционного кабеля марки ... к количестве ...км с целью утилизации, в результате разделения образовался лом медный в количестве...кг, ПВХ кабельный ... кг (или что там ещё). На основании этого акта бухгалтерия спишет кабель и оприходует необходимое количество отходов.

    добавлено 25.05.2010 в 14:59

    Во всяком случае, когда сдаётся оборудование на утилизацию, такая схема вполне приемлема...

    Все перемены - к лучшему...
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Lyhokind 25 мая 2010 в 15:46
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3917 дней, отмечен 144 раза
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    Вы не учли укрутку проволок в токопроводящую жилу и изолированных жил в сердечник, это увеличивает сечение, может дотянуть до 3%.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 25 мая 2010 в 16:44
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 2991 день, отмечен 761 раз
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    Согласен, хотел указать, но подумал, что им пока не до тонкостей улыбка

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Lyhokind 26 мая 2010 в 09:35
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3917 дней, отмечен 144 раза
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    Есть еще вариант, по маркировке на оболочке определите производителя, и дайте ему запрос, письмо предьявите в бухгалтерию и самому не надо разделывать кабель.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Blick 26 мая 2010 в 19:25
    Энергетика: 18, стаж 2893 дня, отмечен 55 раз
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    можно замерить эл/сопротивление отрезка определенной длины и через удельное сопротивление меди вычислить сечение и через плотность - массу меди. но это для тех кто кому нравится сам процесс. а можно сделать так как предложил Mikl. при этом способе погрешность должна быть наименьшей
    улыбка
     
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    SVic 27 мая 2010 в 16:18
    Энергетика: 20, стаж 2728 дней, отмечен 2 раза
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    Без взвешивания или замеров геометрических размеров каждого отрезка не получится. Кабель разных производителей, с изношенной изоляцией, разных сечений.
    Есть желание сделать единый порядок списания с расчетом через удельный вес по заявленному сечению жил основных + вспомогательной + земляной, но нужно придумать или сослаться на какой либо поправочный коэффициент который позволял бы не "пролетать". Допустим коэффициент на "вытяжку" при изготовлении, на износ при эксплуатации (например токовые повреждения жил, пробой изоляции.
    Есть критика этому варианту? Или предложения в этом направлении.
     
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    Ланжери 31 мая 2010 в 10:56
    Рекомендации: 1, энергетика: 41, стаж 2866 дней, отмечен 137 раз
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    Что-то Вы как-то всё усложняете....Придите в бухгалтерию и спросите, что им нужно для корректного списания. Это гораздо проще, чем на форуме спрашивать...

    Все перемены - к лучшему...
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    SVic 2 июня 2010 в 16:18
    Энергетика: 20, стаж 2728 дней, отмечен 2 раза
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    А для чего форум?
    Было желание узнать разные мнения. В том числе и Ваше. Спасибо.
    Ещё буду задавать разные вопросы на форуме. Можно? подмигивание
     
  • ответить     
    Лидия 16 июня 2011 в 07:44


    При строительстве фабрики и монтаже оборудования был использован кабель.Как списывается в этом случае с подотчета кладовщика?
     
  • ответить     
    007 28 июля 2011 в 10:47


    При строительстве фабрики и монтаже оборудования был использован кабель.Как списывается в этом случае с подотчета кладовщика?

    Пусть кладовщик оформляет Акт приемо-передачи кабеля. А дальше кто использовал он возьмет на баланс.
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Shaukat 28 июля 2011 в 20:07
    Энергетика: 20, стаж 2236 дней, отмечен 2 раза
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    Руководитель предприятия издает приказ о создании необходимой комиссии, сделать контрольные замеры, все оформить актом, руководитель предприятия должен подписать, бухгалтерия приходует материальные ценности. Вообще в предприятии, если имеют дело со цветметом должен быть приказ, регламентирующий порядок учета и хранения

    shaukat
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    Zadira 29 июля 2011 в 11:21
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2985 дней, отмечен 478 раз
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    Зачем разводить дискуссию, Ланжери все описала, такая комиссия создается один раз. Разбирайте и сдавайте по факту, все равно вы не срастите никогда рачетные цифры с фактическим объемом полученных отходов-только по факту, потому что по факту этот лом и будут у Вас принимать. Никто ничего нового здесь не придумает.

    «Руководитель предприятия издает приказ о создании необходимой комиссии, сделать контрольные замеры, все оформить актом, руководитель предприятия должен подписать, бухгалтерия приходует материальные ценности.»
    зачем это нужно?
    Зачем запутывать людей, какие контрольные замеры, чего? Массы меди? они с одного конца-одни, с дугого другие в середине третьи.

    Вы получаете не медь, а кабель и по бухгалтерии это кабель в метраже. Вы не выделите оттуда медь. Зачем эти замеры, если речь идет об отходах.
    Разделывайте, взешивайте с комисией и сдавайте в отходы по акту списания.

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Shaukat 29 июля 2011 в 14:15
    Энергетика: 20, стаж 2236 дней, отмечен 2 раза
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    «Зачем разводить дискуссию, Ланжери все описала, такая комиссия создается один раз. Разбирайте и сдавайте по факту, все равно вы не срастите никогда рачетные цифры с фактическим объемом полученных отходов-только по факту, потому что по факту этот лом и будут у Вас принимать. Никто ничего нового здес...»


    Ну, если бы я сам лично через это не прошел и не обжегся, то и не предлагал бы.
    Хотя, может быть, у налоговой требования несколько упростились...

    shaukat
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    андрей 28 сентября 2011 в 13:23


    подскажите пожалуйста форму акта чтоб списать ВВ кабельную линию
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Shaukat 29 сентября 2011 в 07:55
    Энергетика: 20, стаж 2236 дней, отмечен 2 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «подскажите пожалуйста форму акта чтоб списать ВВ кабельную линию»

    форма акта может быть произвольной как бухгалтерия потребует, если тем более списание кабеля будет одноразовым,

    shaukat
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    Nail 28 марта 2012 в 07:40


    Добрый день. Подскажите,какой кабель (интересует кабель КИП) подлежит оприходованию как цветной лом? Оборудование для разделки кабеля, который предлагается в интернете, начинается от сечения 1,5 мм2. Что делать с кабелем менее 1,5 мм? Сжигать изоляцию нельзя. Есть ли регламентирующие документы? ГОСТы?
     
  • ответить     
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    Добрый логист 28 марта 2012 в 08:46
    Рекомендации: 8, энергетика: 58, стаж 2119 дней, отмечен 14 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Добрый день. Подскажите,какой кабель (интересует кабель КИП) подлежит оприходованию как цветной лом? Оборудование для разделки кабеля, который предлагается в интернете, начинается от сечения 1,5 мм2. Что делать с кабелем менее 1,5 мм? Сжигать изоляцию нельзя. Есть ли регламентирующие документы? ГОСТ...»

    Совет - не приходуйте в чистую бухгалтерию как лом, ибо продать и переработать без лицензии и кучи разрешений не сможете.
    Скопившиеся остатки обзовите "полуфабрикат кабельной продукции" "Давальческое сырьё" и отдайте на переработку (разделение Меди от ПВХ) в специализированные организации (Я к примеру С КИТами работаю)
    Полученную после разделения медь и ПВХ так же можно на условии давальческого сырья отдать на переработку либо при необходимости списать.

    Ни одно усилие воли не заменит отсутствие материально технических средств
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    юрий 26 сентября 2012 в 08:52


    необходимо списать кабель связи
    марки ТГ 30х2х05, нужны образцы документации
    начиная с акта обследования кабеля и далее

    Спасибо заранее
     
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    Рома 5 апреля 2013 в 13:17


    Здравствуйте!!! Подскажите есть ли данные сколько меди и свинца содержится в кабелях марок: ТЗГ 27х4х0,8 ТЗГ 7х4х1,2 ТЗГ 14х4х0,9 ТЗГ 27х4х0,8?
    СПАСИБО!!!
     
  • ответить     
    Рома 5 апреля 2013 в 13:19


    необходимо списать кабель связи
    марки ТГ 30х2х05, нужны образцы документации
    начиная с акта обследования кабеля и далее

    Спасибо заранее
    У меня похожий кабель ТГ 10х2х0,5 Я так же ищу информацию о нём
     
  • ответить     
    Татьяна 9 августа 2017 в 09:10


    При оформление дефектных актов на списание кабельных и воздушных линий какие указать дефекты. чтобы подтвердить что кабель или ВЛ не пригодны к дальнейшей эксплуатации
     

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