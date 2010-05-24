Нет не существует. Для Вашего случая можно просто разобрать 1 метр кабеля (для каждого сечения в отдельности), взвесить медь и умножить на общую длину. Если кабель уже порезан, то здесь нужно взвесить дополнительно и материал изоляции, а потом при взвешивании порезанного кабеля выделить долю массы меди в % соотношении от общей массы Для указанных Вами конструкций не должно быть сложностей в разделке 1 метра. Составьте свою табличку содержания меди в кабеле по каждому маркоразмеру. Для достоверности можно взвесить не 1 м., а 3-и отрезка по 1 м и взять среднее значение.
Казалось бы всё просто, можно расчитать. Возможно и бухгалтерию это утроит.
Но возьмём реальный кусок кабеля 3х95+1х10+1х16 оказывается токоведущая жила состоит из 481 медного провода фактически измеренным диаметром 0,48 мм в итоге сечение основной жилы 87мм2 вместо 95мм2. Тогда и меди фактически будет меньше расчетного.
В подотчет при списании вместо кабеля ложится лом меди, потом при сдаче лома обнаруживается несоответствие меди в подотчете (которое было расчетным) и фактически взвешенное, причем не в лучшую сторону т.е. недостача. В итоге нужен официальный источник с данными возможно с указанием применяемых коэфициентов ( допустим на износ, на потери при обжиге кабеля и т.д.)
Но кабель числится как 95мм2.
Существуют ли нормы возможных изменений сечения кабеля?
Т.е. при нормальном сопротивлении ТКЖ постоянному току сечение может быть не менее 90% (например) от заявленного. Тогда можно было бы считать по минимально вдопустипому сечению.
На каждый кусок кабеля производить взвешивания или замеры сечения , а потом бухгалтерию убедить, и так каждый кусок. Есть предложения ещё?
Существуют ли нормы возможных изменений сечения кабеля?
Нет, не существуют.
Сечение сейчас - это значение условное. Главное чтобы жила проходила по сопротивлению. А сечение может быть разное. Например кабель с сечением жилы 95мм2 изготовлен из катанки класса "А" там сечение может быть 89мм2, этот же кабель изготовленный из катанки класса "В" сечение должно быть не менее 91мм2, а из класса "С" сечение должно быть не 93мм2. Кроме того есть еще рынок, который просит такую цену, что туда только сечение 85мм2 и можно заложить, а иначе работа в убыток.
Для того, чтобы убедить бухгалтерию, необходимо составить акт о разделении. То есть: комиссия в составе:.... произвела разделение некондиционного кабеля марки ... к количестве ...км с целью утилизации, в результате разделения образовался лом медный в количестве...кг, ПВХ кабельный ... кг (или что там ещё). На основании этого акта бухгалтерия спишет кабель и оприходует необходимое количество отходов.
добавлено 25.05.2010 в 14:59
Во всяком случае, когда сдаётся оборудование на утилизацию, такая схема вполне приемлема...
можно замерить эл/сопротивление отрезка определенной длины и через удельное сопротивление меди вычислить сечение и через плотность - массу меди. но это для тех кто кому нравится сам процесс. а можно сделать так как предложил Mikl. при этом способе погрешность должна быть наименьшей
Без взвешивания или замеров геометрических размеров каждого отрезка не получится. Кабель разных производителей, с изношенной изоляцией, разных сечений.
Есть желание сделать единый порядок списания с расчетом через удельный вес по заявленному сечению жил основных + вспомогательной + земляной, но нужно придумать или сослаться на какой либо поправочный коэффициент который позволял бы не "пролетать". Допустим коэффициент на "вытяжку" при изготовлении, на износ при эксплуатации (например токовые повреждения жил, пробой изоляции.
Есть критика этому варианту? Или предложения в этом направлении.
Руководитель предприятия издает приказ о создании необходимой комиссии, сделать контрольные замеры, все оформить актом, руководитель предприятия должен подписать, бухгалтерия приходует материальные ценности. Вообще в предприятии, если имеют дело со цветметом должен быть приказ, регламентирующий порядок учета и хранения
Зачем разводить дискуссию, Ланжери все описала, такая комиссия создается один раз. Разбирайте и сдавайте по факту, все равно вы не срастите никогда рачетные цифры с фактическим объемом полученных отходов-только по факту, потому что по факту этот лом и будут у Вас принимать. Никто ничего нового здесь не придумает.
«Руководитель предприятия издает приказ о создании необходимой комиссии, сделать контрольные замеры, все оформить актом, руководитель предприятия должен подписать, бухгалтерия приходует материальные ценности.»
зачем это нужно?
Зачем запутывать людей, какие контрольные замеры, чего? Массы меди? они с одного конца-одни, с дугого другие в середине третьи.
Вы получаете не медь, а кабель и по бухгалтерии это кабель в метраже. Вы не выделите оттуда медь. Зачем эти замеры, если речь идет об отходах.
Разделывайте, взешивайте с комисией и сдавайте в отходы по акту списания.
«Зачем разводить дискуссию, Ланжери все описала, такая комиссия создается один раз. Разбирайте и сдавайте по факту, все равно вы не срастите никогда рачетные цифры с фактическим объемом полученных отходов-только по факту, потому что по факту этот лом и будут у Вас принимать. Никто ничего нового здес...»
Ну, если бы я сам лично через это не прошел и не обжегся, то и не предлагал бы.
Хотя, может быть, у налоговой требования несколько упростились...
Добрый день. Подскажите,какой кабель (интересует кабель КИП) подлежит оприходованию как цветной лом? Оборудование для разделки кабеля, который предлагается в интернете, начинается от сечения 1,5 мм2. Что делать с кабелем менее 1,5 мм? Сжигать изоляцию нельзя. Есть ли регламентирующие документы? ГОСТы?
«Добрый день. Подскажите,какой кабель (интересует кабель КИП) подлежит оприходованию как цветной лом? Оборудование для разделки кабеля, который предлагается в интернете, начинается от сечения 1,5 мм2. Что делать с кабелем менее 1,5 мм? Сжигать изоляцию нельзя. Есть ли регламентирующие документы? ГОСТ...»
Совет - не приходуйте в чистую бухгалтерию как лом, ибо продать и переработать без лицензии и кучи разрешений не сможете.
Скопившиеся остатки обзовите "полуфабрикат кабельной продукции" "Давальческое сырьё" и отдайте на переработку (разделение Меди от ПВХ) в специализированные организации (Я к примеру С КИТами работаю)
Полученную после разделения медь и ПВХ так же можно на условии давальческого сырья отдать на переработку либо при необходимости списать.
Ни одно усилие воли не заменит отсутствие материально технических средств