«Добрый день. Подскажите,какой кабель (интересует кабель КИП) подлежит оприходованию как цветной лом? Оборудование для разделки кабеля, который предлагается в интернете, начинается от сечения 1,5 мм2. Что делать с кабелем менее 1,5 мм? Сжигать изоляцию нельзя. Есть ли регламентирующие документы? ГОСТ...»

Ни одно усилие воли не заменит отсутствие материально технических средств

ответить юрий 26 сентября 2012 в 08:52 юрий 26 сентября 2012 в 08:52





марки ТГ 30х2х05, нужны образцы документации

начиная с акта обследования кабеля и далее



Спасибо заранее необходимо списать кабель связимарки ТГ 30х2х05, нужны образцы документацииначиная с акта обследования кабеля и далееСпасибо заранее

ответить Рома 5 апреля 2013 в 13:17 Рома 5 апреля 2013 в 13:17





СПАСИБО!!! Здравствуйте!!! Подскажите есть ли данные сколько меди и свинца содержится в кабелях марок: ТЗГ 27х4х0,8 ТЗГ 7х4х1,2 ТЗГ 14х4х0,9 ТЗГ 27х4х0,8?СПАСИБО!!!

ответить Рома 5 апреля 2013 в 13:19 Рома 5 апреля 2013 в 13:19





марки ТГ 30х2х05, нужны образцы документации

начиная с акта обследования кабеля и далее



Спасибо заранее

У меня похожий кабель ТГ 10х2х0,5 Я так же ищу информацию о нём необходимо списать кабель связимарки ТГ 30х2х05, нужны образцы документацииначиная с акта обследования кабеля и далееСпасибо заранееУ меня похожий кабель ТГ 10х2х0,5 Я так же ищу информацию о нём

ответить Татьяна 9 августа 2017 в 09:10 Татьяна 9 августа 2017 в 09:10



При оформление дефектных актов на списание кабельных и воздушных линий какие указать дефекты. чтобы подтвердить что кабель или ВЛ не пригодны к дальнейшей эксплуатации

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Совет - не приходуйте в чистую бухгалтерию как лом, ибо продать и переработать без лицензии и кучи разрешений не сможете.Скопившиеся остатки обзовите "полуфабрикат кабельной продукции" "Давальческое сырьё" и отдайте на переработку (разделение Меди от ПВХ) в специализированные организации (Я к примеру С КИТами работаю)Полученную после разделения медь и ПВХ так же можно на условии давальческого сырья отдать на переработку либо при необходимости списать.