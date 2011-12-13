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"Старый кабель"


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    Холмс 13 декабря 2011 в 14:36
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
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    Вот тут периодически проскакивают объявления, "продам, куплю кабель с хранения" - это значит он старый, а на сколько старость влияет на срок хранения? И как определяют "Срок хранения"??

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
    SLavON80 13 декабря 2011 в 14:38
    Энергетика: 22, стаж 2888 дней, отмечен 148 раз
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    По маркировке,на кабеле и по толщине пыли (грязи) подмигивание

    добавлено 13.12.2011 в 14:39

    А сроки хранения зависят от того ка он (кабель) хранится,а определяет их ВНИИКп

    Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 13 декабря 2011 в 14:41
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
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    «По маркировке,на кабеле и по толщине пыли (грязи) подмигивание добавлено 13.12.2011 в 14:39А сроки хранения зависят от того к&...»


    Непонятно лежит ВВГ на полке 9 лет - это кабель с хранения или нет, что вызывать ВНИИКП. Да пыль с него сдули.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
    SLavON80 13 декабря 2011 в 14:49
    Энергетика: 22, стаж 2888 дней, отмечен 148 раз
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    http://www.ruscable.ru/misc/faq/question...

    добавлено 13.12.2011 в 14:53

    Кабели ВВГ
    Срок хранения кабелей ВВГ на открытой площадке не более 2 лет, под навесом не более 5 лет, в закрытом помещении не более 10 лет.Для меня с хранения это кабель который выпущен более 1года-1,5.

    Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 13 декабря 2011 в 14:55
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
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    «Для меня с хранения это кабель который выпущен более 1года-1,5.»


    На каком основании?

    добавлено 13.12.2011 в 14:57

    Где взяты цифирки 2, 5, 10, они везде, но для какого именно кабеля??? в 18690 такого нет.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Vlad666 13 декабря 2011 в 15:05
    Рекомендации: 10, энергетика: 47, стаж 2595 дней, отмечен 110 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    У всех наверно своё понятие кабель с хранения. В любом случае этот кабель далеко не свеж, далеко не так хорош как был когда-то (в юной молодости только сойдя с конвеера), и может создать определённые проблемы. В частности развалится, сгореть, выглядеть не красиво ржач В моём понимании кабель с хранения - это кабель срок годности которого уже вышел или очень близок к этому, поэтому-то его и продают с дисконтом в 40-70%... хочешь рискнуть - рискуй ржач

    Танец злобного гения на страницах произведения...
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 13 декабря 2011 в 15:14
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «У всех наверно своё понятие кабель с хранения. В любом случае этот кабель далеко не свеж, далеко не так хорош как был когда-то (в юной молодости только сойдя с конвеера), и может создать определённые проблемы. В частности развалится, сгореть, выглядеть не красиво ржач В моём пониман...»


    Срок годности - это срок службы???

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    kotofei 13 декабря 2011 в 15:17
    Рекомендации: 23, энергетика: 48, стаж 4352 дня, отмечен 326 раз
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    пыли на нём может быть скока угодно.. ну пыльный склад попался,чо-нет? с КК привозят такой пылный,но нулёвый.
    Бирка -наше фсио. меняем бирку с годом с 1976 на 2004 и обмахнутый веником провод имеет место жить... ах да,концы обрезать,а то медь эта поганая имеет свойства чернеть,не то что обмеднёнка ....

    большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 13 декабря 2011 в 15:20
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «пыли на нём может быть скока угодно.. ну пыльный склад попался,чо-нет? с КК привозят такой пылный,но нулёвый.
    Бирка -наше фсио. меняем бирку с годом с 1976 на 2004 и обмахнутый веником провод имеет место жить... ах да,концы обрезать,а то медь эта поганая имеет свойства чернеть,не то что обмеднёнка...»


    Сколько лет "старому кабелю" или с какого года он становится "старым"??? Цифру?

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Vlad666 13 декабря 2011 в 15:22
    Рекомендации: 10, энергетика: 47, стаж 2595 дней, отмечен 110 раз
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    «Срок годности - это срок службы???»


    Да именно срок службы, немного неправильно сформулировал...Так же сюда можно отнести неправильное хранение кабеля...

    Танец злобного гения на страницах произведения...
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 13 декабря 2011 в 15:27
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Да именно срок службы, немного неправильно сформулировал...Так же сюда можно отнести неправильное хранение кабеля...»


    Значит ВВГ 1985года выпуска, для Вас не старый?

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Южанка 13 декабря 2011 в 15:29
    Энергетика: 20, стаж 2115 дней
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    согласна , у каждого своё представление о том , что значит "кабель с хранения". На счет тех самых цифр 2,5 и 10 - в ТУ прописаны такие сроки , либо же смотрите соответствие цифр в ГОСТ 15150. Как-то так... Есть конечно нюансы : момент того , что сейчас производители устраивают распродажу складских остатков (не достигших "пенсионного возраста"- со срокм храниения год-полтора), т.к. содержание складов не всегда оправдано. Вот вам и провод с хранения..

    ICQ 608674637
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    Sergyano 13 декабря 2011 в 15:30
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2870 дней, отмечен 238 раз
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    «Сколько лет "старому кабелю" или с какого года он становится "старым"??? Цифру?»

    В ГОСТ 16442 (который отменён) было:
    6.6. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.
    Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.
    Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти
    лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет.
    8.1. Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта при
    соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
    Гарантийный срок эксплуатации - пять лет.
    Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Vlad666 13 декабря 2011 в 15:31
    Рекомендации: 10, энергетика: 47, стаж 2595 дней, отмечен 110 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Значит ВВГ 1985года выпуска, для Вас не старый?»


    В том то и дело что старый, но есть ведь умельцы купить подобное...часто сталкиваюсь с тем, что клиент начинает рассказ, что в тридевятом царстве ему предложили кабель по цене на 50% ниже рынка...ну туда его и отправляю, несколько раз возвращались и слёзно молили побыстрее привезти нормальный, ибо объект сдавать через пару дней, а тот что купили оказывается не принимают ржач

    Танец злобного гения на страницах произведения...
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 13 декабря 2011 в 15:33
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «согласна , у каждого своё представление о том , что значит "кабель с хранения". На счет тех самых цифр 2,5 и 10 - в ТУ прописаны такие сроки , либо же смотрите соответствие цифр в ГОСТ 15150. Как-то так... Есть конечно нюансы : момент того , что сейчас производители устраивают распродажу складских ...»


    Распродажа остатков и кабель с хранения - разные вещи.

    А как вообще представляется смысл "с хранения"?

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
    SLavON80 13 декабря 2011 в 15:37
    Энергетика: 22, стаж 2888 дней, отмечен 148 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Блин,хороший вопрос,облазил много сайтов производителей полистал талмуды умные,а ответа не нашел огорчение

    Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 13 декабря 2011 в 15:37
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3029 дней, отмечен 478 раз
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    «У всех наверно своё понятие кабель с хранения.»
    - на самом деле у кабельных изделий есть три характристики надежности и они не имеют отношения к субъективному мнению, они очень доже объективны.
    Параметры надежности:
    - Срок службы-его указывают все производители.
    - Срок хранения-его приравнивают к сроку службы и условиям хранения.
    (Например, хранение под навесом в неотапливаемом помещении может уполовинить срок службы).
    Если вы приобрели кабель с хранения, то его допустимый срок эксплуатации - это срок службы перемноженный за вычетом срока хранения.

    Если кабель хранился 20 лет в отпливаемом помещении и таков же его срок службы, то он съел свой ресурс применения. Но при таком хранении работоспособный ресурс еще можно выявить - для этого на образцах кабеля проводят испытания на безотказную работу. Если результаты положительные, то продлевают испытания на подтверждение его минимальной наработки.

    Минимальная наработка определяется в часах при максимальной указанной в ТУ температуре эксплуатации. Почему при максимальной - потому что при повышенной температуре быстрее проходят все окислительные процессы, мы с вами живем в присутствии самого сильного окислителя-кислорода.
    Последний параметр - минимальная наработка -определяется для изделий военной техники.
    Для нархоза-только срок службы и срок сохраняемости. Эксплуатация за пределами срока службы и срока хранения - жизнь на пороховой бочке. Это и пожары, взрывы и жертвы. Так что рискуете вы вовсе не своими деньгами, а чужой жизнью. Дисконт в 40 и 70 процентов от мук совести не избавит, если на изделии не определять допусмый минимальный срок службы путем испытаний.

    Если есть большие партии и вы хотите на них заработать-проведите испытания на надежность.
    Вы это можете сделать в испытательных центрах, например в ОКБ КП.
    При хороших условиях хранения и хорошем обращении с кабелем возможно он кому то и пригодится, в противном случае- такая сделка с дисконтом любого процента - сделка с совестью.

    добавлено 13.12.2011 в 15:54

    это срок службы за вычетом срока хранения или срок службы, перемноженный на понижающий коэффициент хранения.

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Vlad666 13 декабря 2011 в 15:38
    Рекомендации: 10, энергетика: 47, стаж 2595 дней, отмечен 110 раз
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    «Распродажа остатков и кабель с хранения - разные вещи.

    А как вообще представляется смысл "с хранения"?»


    Если распродажа остАнков кабеля, то с кабель с хранения ржач

    Танец злобного гения на страницах произведения...
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 13 декабря 2011 в 15:42
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Вы это можете сделать в испытательных центрах, например в ОКБ КП.»


    А можно подробнее, как определят, сколько он лет уже прослужит и претензии потом к производителю или к ОКБ КП. И были ли у Вас такие случаи?

    добавлено 13.12.2011 в 15:43

    уже ... читать как - еще прослужит

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 13 декабря 2011 в 15:46
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «В ГОСТ 16442 (который отменён) было:
    6.6. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.
    Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.
    Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти
    лет, ...»


    Цифру дайте, когда кабель начинают называть "старым" и обзывать с хранения?

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 13 декабря 2011 в 16:04
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3029 дней, отмечен 478 раз
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    «А можно подробнее, как определят, сколько он лет уже прослужит и претензии потом к производителю или к ОКБ КП. И были ли у Вас такие случаи?добавлено 13.12.2011 в 15:43уже ... читать как - еще п
    ...»

    УЖЕ прослужит меньше. Еще - для этого разрабатываются специальные программы испытаний на надежность. Выдадут протокол. Еще есть продлнение срока службы. Стандартная процедура.

    добавлено 13.12.2011 в 16:06

    продление

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Imperium 13 декабря 2011 в 16:15
    Рекомендации: 36, энергетика: 80, стаж 2482 дня, отмечен 158 раз
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    Старый кабель- это когда на запечатанном барабане стоит свастика третьего рейха ржач ржач ржач

    Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 13 декабря 2011 в 16:16
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
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    Так с какой цифры - называют кабель "старым" (и отказываются брать некоторые)

    И откуда слово с хранения?

    Раньше все кабельные заводы были почтоящики, например Рыба А-1831 и любой крупный завод входил в оборонку страны. На заводах была определена номенклатура, которую они в случае начала войны обязаны были выпускать. Для этого на заводе был склад "Госрезерва" где хранились эти материалы, следил за этим первый отдел. И были определены сроки хранения материалов и когда выходил срок, то оттуда вывозили старый, отдавали в производство, а в склад завозили новый. Может где то как материал хранился и кабель и оттуда пошло кабель с хранения, но он не плохой и срок годности не вышел.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Vlad666 13 декабря 2011 в 16:19
    Рекомендации: 10, энергетика: 47, стаж 2595 дней, отмечен 110 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Так с какой цифры - называют кабель "старым" (и отказываются брать некоторые)

    И откуда слово с хранения?

    Раньше все кабельные заводы были почтоящики, например Рыба А-1831 и любой крупный завод входил в оборонку страны. На заводах была определена номенклатура, которую они в случае начала войны ...»


    Именно так! Было изначально, а ща старьё с объектов выдёргивают и впаривают людям как новый)или как ВВГнгЛС вместо ВВГ подмигивание

    Танец злобного гения на страницах произведения...
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 13 декабря 2011 в 16:24
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3029 дней, отмечен 478 раз
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    И так тоже, но и со складов идет с госхрана, их время от времени раскупоривают и начинаются предложения "продам с хранения" и простынь. Я как-то думала все распродали, оказалось-нет. Не все. 91 год закладка только-только пошла.

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 13 декабря 2011 в 16:25
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Именно так! Было изначально, а ща старьё с объектов выдёргивают и впаривают людям как новый)или как ВВГнгЛС вместо ВВГ подмигивание»


    Ну вот если по цифрам ВВГ срок хранения на госрезрве (закрытая площадка) - 10 лет, обязаны поменять раньше ну допустим после 9-ти лет, а срок службы - 30 лет. Так это еще 21 год и почему кабель с хранения считают старым и плохим?

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 13 декабря 2011 в 16:27
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «И так тоже, но и со складов идет с госхрана, их время от времени раскупоривают и начинаются предложения "продам с хранения" и простынь. Я как-то думала все распродали, оказалось-нет. Не все. 91 год закладка только-только пошла.»


    Почему вовремя не меняли??

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 13 декабря 2011 в 17:09
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3029 дней, отмечен 478 раз
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    Срок службы-20 лет, резервы не заполняются примерно столько же. Кто будет омертвлять капитал?

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Vlad666 13 декабря 2011 в 17:15
    Рекомендации: 10, энергетика: 47, стаж 2595 дней, отмечен 110 раз
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    «Почему вовремя не меняли??»


    Хороший вопрос одобрение У нас в стране очень актуален, причём во всех областях жизни одобрение

    Танец злобного гения на страницах произведения...
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Zam-Ok 13 декабря 2011 в 18:36
    Энергетика: 20, стаж 2213 дней, отмечен 5 раз
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    Старый кабель - кабель с хранения, чаще всего - это кабель на который посеяли всю сопроводиловку, и не имея желания провести испытания пытаются столкнуть. Если срок хранения + эксплуатации не вышел, можно посылать всех подальше и толкать как новый.

    Старый конь борозды не портит.. ржач
     
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    cherry 14 декабря 2011 в 07:15
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 3838 дней, отмечен 341 раз
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    А это - не псевдопроблема, ребята?

    Если кабель расчитывают на работу 10-20-30 а то и больше лет, то какую роль тут может играть хранение?
    Тем паче, год - два ?

    Чем, с точки зрения старения, этот период жизни кабеля фатально отличается от его работы под полной или частичной токовой и потенциальной нагрузками ?

    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
    SLavON80 14 декабря 2011 в 08:44
    Энергетика: 22, стаж 2888 дней, отмечен 148 раз
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    «Ну вот если по цифрам ВВГ срок хранения на госрезрве (закрытая площадка) - 10 лет, обязаны поменять раньше ну допустим после 9-ти лет, а срок службы - 30 лет. Так это еще 21 год и почему кабель с хранения считают старым и плохим?»

    Не согласен, что его считают плохим,но относится к такому кабель нужно по любому с осторожностью.Потому, что как он хранился,где и при каких условиях, очень многие пытаются утаить или просто сами не знают.Поэтому лично для себя я выбрал выше описанный срок,все что старше для меня не АЙС.За исключением тех случаев, когда изначально нужен "кот в мешке".

    Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Vlad666 14 декабря 2011 в 08:47
    Рекомендации: 10, энергетика: 47, стаж 2595 дней, отмечен 110 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «А это - не псевдопроблема, ребята?

    Если кабель расчитывают на работу 10-20-30 а то и больше лет, то какую роль тут может играть хранение?
    Тем паче, год - два ?

    Чем, с точки зрения старения, этот период жизни кабеля фатально отличается от его работы под полной или частичной токовой и ...»


    Зачастую не год-два, а как раз 5-10лет он валяется непонятно где и как...а потом его пытаются слить выдавая за новьё огорчение

    Танец злобного гения на страницах произведения...
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Танюшка 14 декабря 2011 в 08:55
    Рекомендации: 8, энергетика: 39, стаж 2540 дней, отмечен 62 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Познавательная статья:
    http://ftemk.mpei.ac.ru/bakalavr/%D0%9D%...
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
    леньтяйщик 14 декабря 2011 в 09:06
    Рекомендации: 10, энергетика: 51, стаж 3225 дней, отмечен 257 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «А это - не псевдопроблема, ребята?


    нет михалыч не псевдопроблема

    Возьмем ААБ
    вот лежит он продуваемый всеми ветрами, сохнет джут, трескается битум ржавеет броня. (считаем что бумага и масло остаются в порядке).

    И вот когда эти верхние покровы почти развалились мы запихиваем кабель в болотину. По пути пересохший джут и битум с кабеля окончательно отваливаются. (между хранением и эксплуатацией идет операция прокладки, то есть механического переменного напряжения всех частей кабеля, а они за время хранения теряют свои свойства) Ну и долго ли ему осталось до окончательного прогнивания брони????

    добавлено 14.12.2011 в 09:14

    ошибся малехо
    последнее оболочки конечно-же

    Non est ornamentum virile concinnitas
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 14 декабря 2011 в 09:07
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Познавательная статья:
    [ссылка]»


    Спасибо, вроде по какому то предмету изучали, безотказность, частота выхода из строя - уже и не помню. застенчиво

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 14 декабря 2011 в 09:18
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3029 дней, отмечен 478 раз
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    «Старый кабель - кабель с хранения, чаще всего - это кабель на который посеяли всю сопроводиловку, и не имея желания провести испытания пытаются столкнуть. Если срок хранения + эксплуатации не вышел, можно посылать всех подальше и толкать как новый.

    Старый конь борозды не портит.. ржач...»

    неодобрение

    добавлено 14.12.2011 в 09:19

    НО И ГЛУБОКО НЕ ВСПАШЕТ

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 14 декабря 2011 в 09:26
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3029 дней, отмечен 478 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Познавательная статья:
    [ссылка]»

    Танюшка, как всегда в тему, браво! Собственно прочитав эту статью можно уже понять, что хорошо, что плохо и что такое надежность изделий и как она связана со сроками службы кабеля.

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 14 декабря 2011 в 09:38
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Танюшка, как всегда в тему, браво! Собственно прочитав эту статью можно уже понять, что хорошо, что плохо и что такое надежность изделий и как она связана со сроками службы кабеля.»


    Написано много, умно, правильно. Но когда ВВГ 3х16 - становится старым - непонятно?

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 14 декабря 2011 в 09:55
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3029 дней, отмечен 478 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Но когда ВВГ 3х16- становится старым - непонятно? »

    Бывают дни, когда я вас не узнаю!
    Тогда же когда и ВВГ 1Х16, 2х16, 3х16
    - когда вышел срок службы.

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Наблюдатель 14 декабря 2011 в 09:59
    Рекомендации: 8, энергетика: 44, стаж 2265 дней, отмечен 68 раз
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    Становится старым тогда когда его пытаются продать, покупатель хочет как можно дешевле и если он шибко умный то всегда найдет обоснование для снижения цены. Ну а те кто специально занимаются скупкой такой продукции, то это их хлеб. Подойдите к любому перекупу на авторынке и покажите свою «ласточку», так он с лету найдет столько изъянов, что Вы задумаетесь и как только Вы на этом авто ездили, ну а при продаже он будет петь другую песню.

    С хранения (с моб. резерва) закупают как правило спецуху разную, силовой особенно «толстый» по «дешевке» особенно не купишь — дороже сдать как цвет мет. (это как барабаны б/у, на дрова дороже иногда бывает)
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 14 декабря 2011 в 10:02
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3035 дней, отмечен 761 раз
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    «Бывают дни, когда я вас не узнаю!
    Тогда же когда и ВВГ 1Х16, 2х16, 3х16
    - когда вышел срок службы.»


    Теперь понятно, то есть если кабелю 29 лет он не старый, а 30 лет - он старый. Но это только слова и ничего не мешает потребителю отказаться от пятилетнего ВВГ 3х16,0 - сказав, что он старый.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    cherry 14 декабря 2011 в 10:16
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 3838 дней, отмечен 341 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «нет михалыч не псевдопроблема

    Возьмем ААБ
    вот лежит он продуваемый всеми ветрами, сохнет джут, трескается битум ржавеет броня. (считаем что бумага и масло остаются в порядке).

    И вот когда эти верхние покровы почти развалились мы запихиваем кабель в болотину. По пути пересохший джут и биту...»

    Ничего не понимаю.
    Если лежит, не знамо где, то стареет, а если сразу в болотине, то всё хокей?

    Говорят, тот кабель, что кинули на дно Ладоги к блокадному Ленинграду, подняли, и он сих пор где-то служит.
    И не стареет, стало быть.
    А кабы всё это время пролежал на складе ...

    Вот что смущает во всём этом разговоре.

    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
    SLavON80 14 декабря 2011 в 10:43
    Энергетика: 22, стаж 2888 дней, отмечен 148 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Ничего не понимаю.
    Если лежит, не знамо где, то стареет, а если сразу в болотине, то всё хокей?

    Говорят, тот кабель, что кинули на дно Ладоги к блокадному Ленинграду, подняли, и он сих пор где-то служит.
    И не стареет, стало быть.
    А кабы всё это время пролежал на складе ...

    Вот что сму...»

    Одно дело когда его проложили в те условия под которые он был создан и совсем другое,когда кабель пролежал непонятно где и не понятно как.То есть под воздействием солнца,ветра,дождя и прочих погодных неприятностей.С учетом того что кабель не предназначен для данных условий прокладки и хранения.

    Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Vlad666 14 декабря 2011 в 10:44
    Рекомендации: 10, энергетика: 47, стаж 2595 дней, отмечен 110 раз
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    Вот сайтик, народ неликвидами торгует...на главной их мнение о том, что такое "старый кабель". http://www.starkabel.ru/

    Танец злобного гения на страницах произведения...
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Vlad666 14 декабря 2011 в 10:46
    Рекомендации: 10, энергетика: 47, стаж 2595 дней, отмечен 110 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    А вот пример, как некоторые хранят...
    схранения.jpg

    Танец злобного гения на страницах произведения...
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
    Г-н М. 14 декабря 2011 в 10:59
    Рекомендации: 10, энергетика: 20, стаж 4915 дней, отмечен 56 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Старый кабель- это когда на запечатанном барабане стоит свастика третьего рейха ржач ржач ржач»


    Плагиат чел с топором

    Лучше гор могут быть только высокие горы.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
    Г-н М. 14 декабря 2011 в 11:03
    Рекомендации: 10, энергетика: 20, стаж 4915 дней, отмечен 56 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «А вот пример, как некоторые хранят...
    [картинка]»

    Какая славная картинка))) Как много я такого видел в начале 90-х... Сейчас уже не найдешь такого. Почти)))

    Лучше гор могут быть только высокие горы.
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Imperium 14 декабря 2011 в 11:27
    Рекомендации: 36, энергетика: 80, стаж 2482 дня, отмечен 158 раз
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    «Плагиат чел с топором»


    Для начала!Кто ко мне с топором придет, тому я его...Дальше воля мысли!

    В чем плагиат!?
    Если у меня с кем-то сходятся мысли или если мне что-то в голову взбрело, то это всегда будет плагиатом!?
    Не надо бросаться словами, дайте ссылку, ну или хотя бы событие обозначьте...

    Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 14 декабря 2011 в 12:23
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3029 дней, отмечен 478 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Поэтому как честный кабельщик не рекомендую с хранения покупать кабель. При таком хранении кстати и кабель годовой давности опасно покупать. Просто неуважение к изделиям, в которое столько труда и мысли вложено. Кто так хранит кабель - гавнюки. Сердце кровью обливается.

    и нет среди нас первых и последних

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