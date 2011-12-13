"Старый кабель"

«У всех наверно своё понятие кабель с хранения.»

- на самом деле у кабельных изделий есть три характристики надежности и они не имеют отношения к субъективному мнению, они очень доже объективны.Параметры надежности:- Срок службы-его указывают все производители.- Срок хранения-его приравнивают к сроку службы и условиям хранения.(Например, хранение под навесом в неотапливаемом помещении может уполовинить срок службы).Если вы приобрели кабель с хранения, то его допустимый срок эксплуатации - это срок службы перемноженный за вычетом срока хранения.Если кабель хранился 20 лет в отпливаемом помещении и таков же его срок службы, то он съел свой ресурс применения. Но при таком хранении работоспособный ресурс еще можно выявить - для этого на образцах кабеля проводят испытания на безотказную работу. Если результаты положительные, то продлевают испытания на подтверждение его минимальной наработки.Минимальная наработка определяется в часах при максимальной указанной в ТУ температуре эксплуатации. Почему при максимальной - потому что при повышенной температуре быстрее проходят все окислительные процессы, мы с вами живем в присутствии самого сильного окислителя-кислорода.Последний параметр - минимальная наработка -определяется для изделий военной техники.Для нархоза-только срок службы и срок сохраняемости. Эксплуатация за пределами срока службы и срока хранения - жизнь на пороховой бочке. Это и пожары, взрывы и жертвы. Так что рискуете вы вовсе не своими деньгами, а чужой жизнью. Дисконт в 40 и 70 процентов от мук совести не избавит, если на изделии не определять допусмый минимальный срок службы путем испытаний.Если есть большие партии и вы хотите на них заработать-проведите испытания на надежность.Вы это можете сделать в испытательных центрах, например в ОКБ КП.При хороших условиях хранения и хорошем обращении с кабелем возможно он кому то и пригодится, в противном случае- такая сделка с дисконтом любого процента - сделка с совестью.

добавлено 13.12.2011 в 15:54

и нет среди нас первых и последних

это срок службы за вычетом срока хранения или срок службы, перемноженный на понижающий коэффициент хранения.