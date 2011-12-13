"Старый кабель"

Кабели ВВГ
Срок хранения кабелей ВВГ на открытой площадке не более 2 лет, под навесом не более 5 лет, в закрытом помещении не более 10 лет.Для меня с хранения это кабель который выпущен более 1года-1,5.
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
У всех наверно своё понятие кабель с хранения. В любом случае этот кабель далеко не свеж, далеко не так хорош как был когда-то (в юной молодости только сойдя с конвеера), и может создать определённые проблемы. В частности развалится, сгореть, выглядеть не красиво В моём понимании кабель с хранения - это кабель срок годности которого уже вышел или очень близок к этому, поэтому-то его и продают с дисконтом в 40-70%... хочешь рискнуть - рискуй
«У всех наверно своё понятие кабель с хранения. В любом случае этот кабель далеко не свеж, далеко не так хорош как был когда-то (в юной молодости только сойдя с конвеера), и может создать определённые проблемы. В частности развалится, сгореть, выглядеть не красиво В моём пониман...»
пыли на нём может быть скока угодно.. ну пыльный склад попался,чо-нет? с КК привозят такой пылный,но нулёвый.
Бирка -наше фсио. меняем бирку с годом с 1976 на 2004 и обмахнутый веником провод имеет место жить... ах да,концы обрезать,а то медь эта поганая имеет свойства чернеть,не то что обмеднёнка ....
большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
«пыли на нём может быть скока угодно.. ну пыльный склад попался,чо-нет? с КК привозят такой пылный,но нулёвый.
Бирка -наше фсио. меняем бирку с годом с 1976 на 2004 и обмахнутый веником провод имеет место жить... ах да,концы обрезать,а то медь эта поганая имеет свойства чернеть,не то что обмеднёнка...»
Сколько лет "старому кабелю" или с какого года он становится "старым"??? Цифру?
согласна , у каждого своё представление о том , что значит "кабель с хранения". На счет тех самых цифр 2,5 и 10 - в ТУ прописаны такие сроки , либо же смотрите соответствие цифр в ГОСТ 15150. Как-то так... Есть конечно нюансы : момент того , что сейчас производители устраивают распродажу складских остатков (не достигших "пенсионного возраста"- со срокм храниения год-полтора), т.к. содержание складов не всегда оправдано. Вот вам и провод с хранения..
«Сколько лет "старому кабелю" или с какого года он становится "старым"??? Цифру?»
В ГОСТ 16442 (который отменён) было:
6.6. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.
Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти
лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет.
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта при
соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - пять лет.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию.
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
В том то и дело что старый, но есть ведь умельцы купить подобное...часто сталкиваюсь с тем, что клиент начинает рассказ, что в тридевятом царстве ему предложили кабель по цене на 50% ниже рынка...ну туда его и отправляю, несколько раз возвращались и слёзно молили побыстрее привезти нормальный, ибо объект сдавать через пару дней, а тот что купили оказывается не принимают
«согласна , у каждого своё представление о том , что значит "кабель с хранения". На счет тех самых цифр 2,5 и 10 - в ТУ прописаны такие сроки , либо же смотрите соответствие цифр в ГОСТ 15150. Как-то так... Есть конечно нюансы : момент того , что сейчас производители устраивают распродажу складских ...»
Распродажа остатков и кабель с хранения - разные вещи.
- на самом деле у кабельных изделий есть три характристики надежности и они не имеют отношения к субъективному мнению, они очень доже объективны.
Параметры надежности:
- Срок службы-его указывают все производители.
- Срок хранения-его приравнивают к сроку службы и условиям хранения.
(Например, хранение под навесом в неотапливаемом помещении может уполовинить срок службы).
Если вы приобрели кабель с хранения, то его допустимый срок эксплуатации - это срок службы перемноженный за вычетом срока хранения.
Если кабель хранился 20 лет в отпливаемом помещении и таков же его срок службы, то он съел свой ресурс применения. Но при таком хранении работоспособный ресурс еще можно выявить - для этого на образцах кабеля проводят испытания на безотказную работу. Если результаты положительные, то продлевают испытания на подтверждение его минимальной наработки.
Минимальная наработка определяется в часах при максимальной указанной в ТУ температуре эксплуатации. Почему при максимальной - потому что при повышенной температуре быстрее проходят все окислительные процессы, мы с вами живем в присутствии самого сильного окислителя-кислорода.
Последний параметр - минимальная наработка -определяется для изделий военной техники.
Для нархоза-только срок службы и срок сохраняемости. Эксплуатация за пределами срока службы и срока хранения - жизнь на пороховой бочке. Это и пожары, взрывы и жертвы. Так что рискуете вы вовсе не своими деньгами, а чужой жизнью. Дисконт в 40 и 70 процентов от мук совести не избавит, если на изделии не определять допусмый минимальный срок службы путем испытаний.
Если есть большие партии и вы хотите на них заработать-проведите испытания на надежность.
Вы это можете сделать в испытательных центрах, например в ОКБ КП.
При хороших условиях хранения и хорошем обращении с кабелем возможно он кому то и пригодится, в противном случае- такая сделка с дисконтом любого процента - сделка с совестью.
добавлено 13.12.2011 в 15:54
это срок службы за вычетом срока хранения или срок службы, перемноженный на понижающий коэффициент хранения.
«В ГОСТ 16442 (который отменён) было:
6.6. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.
Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти
лет, ...»
Цифру дайте, когда кабель начинают называть "старым" и обзывать с хранения?
Так с какой цифры - называют кабель "старым" (и отказываются брать некоторые)
И откуда слово с хранения?
Раньше все кабельные заводы были почтоящики, например Рыба А-1831 и любой крупный завод входил в оборонку страны. На заводах была определена номенклатура, которую они в случае начала войны обязаны были выпускать. Для этого на заводе был склад "Госрезерва" где хранились эти материалы, следил за этим первый отдел. И были определены сроки хранения материалов и когда выходил срок, то оттуда вывозили старый, отдавали в производство, а в склад завозили новый. Может где то как материал хранился и кабель и оттуда пошло кабель с хранения, но он не плохой и срок годности не вышел.
И так тоже, но и со складов идет с госхрана, их время от времени раскупоривают и начинаются предложения "продам с хранения" и простынь. Я как-то думала все распродали, оказалось-нет. Не все. 91 год закладка только-только пошла.
«Именно так! Было изначально, а ща старьё с объектов выдёргивают и впаривают людям как новый)или как ВВГнгЛС вместо ВВГ »
Ну вот если по цифрам ВВГ срок хранения на госрезрве (закрытая площадка) - 10 лет, обязаны поменять раньше ну допустим после 9-ти лет, а срок службы - 30 лет. Так это еще 21 год и почему кабель с хранения считают старым и плохим?
«И так тоже, но и со складов идет с госхрана, их время от времени раскупоривают и начинаются предложения "продам с хранения" и простынь. Я как-то думала все распродали, оказалось-нет. Не все. 91 год закладка только-только пошла.»
Старый кабель - кабель с хранения, чаще всего - это кабель на который посеяли всю сопроводиловку, и не имея желания провести испытания пытаются столкнуть. Если срок хранения + эксплуатации не вышел, можно посылать всех подальше и толкать как новый.
«Ну вот если по цифрам ВВГ срок хранения на госрезрве (закрытая площадка) - 10 лет, обязаны поменять раньше ну допустим после 9-ти лет, а срок службы - 30 лет. Так это еще 21 год и почему кабель с хранения считают старым и плохим?»
Не согласен, что его считают плохим,но относится к такому кабель нужно по любому с осторожностью.Потому, что как он хранился,где и при каких условиях, очень многие пытаются утаить или просто сами не знают.Поэтому лично для себя я выбрал выше описанный срок,все что старше для меня не АЙС.За исключением тех случаев, когда изначально нужен "кот в мешке".
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
Возьмем ААБ
вот лежит он продуваемый всеми ветрами, сохнет джут, трескается битум ржавеет броня. (считаем что бумага и масло остаются в порядке).
И вот когда эти верхние покровы почти развалились мы запихиваем кабель в болотину. По пути пересохший джут и битум с кабеля окончательно отваливаются. (между хранением и эксплуатацией идет операция прокладки, то есть механического переменного напряжения всех частей кабеля, а они за время хранения теряют свои свойства) Ну и долго ли ему осталось до окончательного прогнивания брони????
«Старый кабель - кабель с хранения, чаще всего - это кабель на который посеяли всю сопроводиловку, и не имея желания провести испытания пытаются столкнуть. Если срок хранения + эксплуатации не вышел, можно посылать всех подальше и толкать как новый.
Становится старым тогда когда его пытаются продать, покупатель хочет как можно дешевле и если он шибко умный то всегда найдет обоснование для снижения цены. Ну а те кто специально занимаются скупкой такой продукции, то это их хлеб. Подойдите к любому перекупу на авторынке и покажите свою «ласточку», так он с лету найдет столько изъянов, что Вы задумаетесь и как только Вы на этом авто ездили, ну а при продаже он будет петь другую песню.
С хранения (с моб. резерва) закупают как правило спецуху разную, силовой особенно «толстый» по «дешевке» особенно не купишь — дороже сдать как цвет мет. (это как барабаны б/у, на дрова дороже иногда бывает)
«Ничего не понимаю.
Если лежит, не знамо где, то стареет, а если сразу в болотине, то всё хокей?
Говорят, тот кабель, что кинули на дно Ладоги к блокадному Ленинграду, подняли, и он сих пор где-то служит.
И не стареет, стало быть.
А кабы всё это время пролежал на складе ...
Вот что сму...»
Одно дело когда его проложили в те условия под которые он был создан и совсем другое,когда кабель пролежал непонятно где и не понятно как.То есть под воздействием солнца,ветра,дождя и прочих погодных неприятностей.С учетом того что кабель не предназначен для данных условий прокладки и хранения.
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
Поэтому как честный кабельщик не рекомендую с хранения покупать кабель. При таком хранении кстати и кабель годовой давности опасно покупать. Просто неуважение к изделиям, в которое столько труда и мысли вложено. Кто так хранит кабель - гавнюки. Сердце кровью обливается.