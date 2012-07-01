Подскажите, плиз, по аналогам ГЕРДЫ

«Обратитес в "Подольсккабель" - они изготовляют

и МКЭКШв и прочие аналоги. Фирма "Герда" большую часть заказов изготавливала на "Подольсккабеле"

Сейчас завод приступил ( с 01.07.12) к изготовлению

нового поколения монтажных кабелей марки КМЭЛ,

которые расширили номенклатуру, увеличили диапазон се...»

Очередные, сильно просвещенные "студенты" пошли...Или не сильно.Особо обратите внимание на упоминания лицензий в патентных публикациях полезных моделей Подольсккабеля. Если просвещения хватит, то поймете о чем нужно задуматься.И кому принадлежит реально референц-лист в поставках упомянутых выше кабелей.