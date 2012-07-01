Подскажите, плиз, по аналогам ГЕРДЫ

Всем доброго дня... подскажите плиз, постоянные запросы на ГЕРДУ, и постоянно провал, долго ответ приходится ждать по ценам срокам... так вот вопрос, подскажите по своим характеристикам но без надписи ГЕРДА кто производители в нашей стране? всем заранее спасибо...
Электромонтажные работы, лицензированная сборка щитового оборудования, световые технологии, иэк, шнайдер...
Кабели ГЕРДА-КВК, ГЕРДА-КВ являются современным аналогом широко применяемых кабелей марок МКЭКШВ и МКЭШВ ТУ 3581-006-76960731-2006. Кабели ГЕРДА-КВК, ГЕРДА-КВ представляют собой витые пары проводов с цифровой или цветовой маркировкой жил, производятся по современным технологиям с применением новых материалов и имеют ряд преимуществ.
Предлагаем кабели КВВЭ, КВЭВ, КВЭВБ (нг, нг-LS, нг-FRLS) ТУ 16.К46-017-2003,КВВЭМ-ХЛ, КВЭВМ-ХЛ, КВВЭБМ-ХЛ (нг, нг-LS) ТУ 16.К46-020-2006 , рассчитанные на применение в средствах телеметрии и телемеханики, КИП и
автоматики, преимущественно во взрывоопасных зонах всех категорий. Группа компаний Спецсвязьмонтаж тел: +7(495)954-7877
Обратитес в "Подольсккабель" - они изготовляют
и МКЭКШв и прочие аналоги. Фирма "Герда" большую часть заказов изготавливала на "Подольсккабеле"
Сейчас завод приступил ( с 01.07.12) к изготовлению
нового поколения монтажных кабелей марки КМЭЛ,
которые расширили номенклатуру, увеличили диапазон сечений числа пар, возможно изготовление троек и четверок,различные исполнения
«Обратитес в "Подольсккабель" - они изготовляют
и МКЭКШв и прочие аналоги. Фирма "Герда" большую часть заказов изготавливала на "Подольсккабеле"
Сейчас завод приступил ( с 01.07.12) к изготовлению
нового поколения монтажных кабелей марки КМЭЛ,
которые расширили номенклатуру, увеличили диапазон се...»
Очередные, сильно просвещенные "студенты" пошли...
Или не сильно.
http://www.ruscable.ru/interactive/forum...
Особо обратите внимание на упоминания лицензий в патентных публикациях полезных моделей Подольсккабеля. Если просвещения хватит, то поймете о чем нужно задуматься.
И кому принадлежит реально референц-лист в поставках упомянутых выше кабелей.