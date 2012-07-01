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Подскажите, плиз, по аналогам ГЕРДЫ

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    100pudov 10 июля 2012 в 16:43
    Рекомендации: 10, энергетика: 37, стаж 2963 дня, отмечен 230 раз
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    Всем доброго дня... подскажите плиз, постоянные запросы на ГЕРДУ, и постоянно провал, долго ответ приходится ждать по ценам срокам... так вот вопрос, подскажите по своим характеристикам но без надписи ГЕРДА кто производители в нашей стране? всем заранее спасибо...

    Электромонтажные работы, лицензированная сборка щитового оборудования, световые технологии, иэк, шнайдер...
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 10 июля 2012 в 16:50
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2910 дней, отмечен 760 раз
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    Кабели ГЕРДА-КВК, ГЕРДА-КВ являются современным аналогом широко применяемых кабелей марок МКЭКШВ и МКЭШВ ТУ 3581-006-76960731-2006. Кабели ГЕРДА-КВК, ГЕРДА-КВ представляют собой витые пары проводов с цифровой или цветовой маркировкой жил, производятся по современным технологиям с применением новых материалов и имеют ряд преимуществ.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Vlad666 10 июля 2012 в 17:21
    Рекомендации: 10, энергетика: 47, стаж 2470 дней, отмечен 110 раз
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    Соббит вроде делал аналогичные.

    Танец злобного гения на страницах произведения...
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Vlad666 10 июля 2012 в 17:22
    Рекомендации: 10, энергетика: 47, стаж 2470 дней, отмечен 110 раз
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    У них вроде и срок и цены пониже были, несколько раз заменял, клиенты соглашались - http://www.sobbit.ru/

    Танец злобного гения на страницах произведения...
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    TDSSMG 11 июля 2012 в 09:19
    Стаж 2072 дня
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    Предлагаем кабели КВВЭ, КВЭВ, КВЭВБ (нг, нг-LS, нг-FRLS) ТУ 16.К46-017-2003,КВВЭМ-ХЛ, КВЭВМ-ХЛ, КВВЭБМ-ХЛ (нг, нг-LS) ТУ 16.К46-020-2006 , рассчитанные на применение в средствах телеметрии и телемеханики, КИП и
    автоматики, преимущественно во взрывоопасных зонах всех категорий. Группа компаний Спецсвязьмонтаж тел: +7(495)954-7877
     
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    Студент 11 июля 2012 в 09:21


    Обратитес в "Подольсккабель" - они изготовляют
    и МКЭКШв и прочие аналоги. Фирма "Герда" большую часть заказов изготавливала на "Подольсккабеле"
    Сейчас завод приступил ( с 01.07.12) к изготовлению
    нового поколения монтажных кабелей марки КМЭЛ,
    которые расширили номенклатуру, увеличили диапазон сечений числа пар, возможно изготовление троек и четверок,различные исполнения
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    бБЮРОКРАТ 11 июля 2012 в 10:57
    Рекомендации: 8, энергетика: 48, стаж 4411 дней, отмечен 361 раз
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    «Обратитес в "Подольсккабель" - они изготовляют
    и МКЭКШв и прочие аналоги. Фирма "Герда" большую часть заказов изготавливала на "Подольсккабеле"
    Сейчас завод приступил ( с 01.07.12) к изготовлению
    нового поколения монтажных кабелей марки КМЭЛ,
    которые расширили номенклатуру, увеличили диапазон се...»


    Очередные, сильно просвещенные "студенты" пошли...
    Или не сильно.

    http://www.ruscable.ru/interactive/forum...
    Особо обратите внимание на упоминания лицензий в патентных публикациях полезных моделей Подольсккабеля. Если просвещения хватит, то поймете о чем нужно задуматься.
    И кому принадлежит реально референц-лист в поставках упомянутых выше кабелей.
    ухмылка
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степениМедаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Митрий 12 июля 2012 в 10:29
    Энергетика: 19, стаж 2469 дней, отмечен 7 раз
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    Кавказкабель,Азовкабель тоже делают аналоги герды.попробуйте к ним обратиться

    Митрий
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    belaruskabel 16 июля 2012 в 11:34
    Рекомендации: 2, энергетика: 18, стаж 2156 дней, отмечен 14 раз
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    ОАО "Беларускабель". т.е. мы улыбка

    добавлено 16.07.2012 в 11:35

    МКЭШВ, МКЭКШВ

    Нормально делай, нормально будет.
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    СИПТролл 19 июля 2012 в 17:58
    Рекомендации: 1, энергетика: 23, стаж 1836 дней, отмечен 9 раз
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    Конечно Донкабель http://www.donkabel.ru/production/produc...

    Люблю экспертов
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    sticked 23 июля 2012 в 16:37
    Рекомендации: 4, энергетика: 40, стаж 2948 дней, отмечен 62 раза
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    «Конечно Донкабель [ссылка]»

    Донкабель с некоторых времен фактически принадлежит Герде( по причинам о которых умолчу). Соббит заказывал всю это монтажную фигню на большом Кавказе. В свое время возили также с Донбаскабеля.

    Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    sticked 23 июля 2012 в 16:38
    Рекомендации: 4, энергетика: 40, стаж 2948 дней, отмечен 62 раза
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    «Донкабель с некоторых времен фактически принадлежит Герде( по причинам о которых умолчу). Соббит заказывал всю это монтажную фигню на большом Кавказе. В свое время возили также с Донбаскабеля.»

    но все равно патентодержателем остается Герда и тут никуда не дернешся....

    Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Knight 23 июля 2012 в 16:50
    Энергетика: 20, стаж 1871 день, отмечен 5 раз
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    Аналогов много, это и свеже запатентованный КМЭЛ, мед ин Подольск, это и Соббит, с Бюрократом свяжитесь он тоже может много чего предложить.... ищите, спрашивайте...

    knight
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    mushkin Вчера, в 15:24
    Стаж 201 день
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    Добрый день!

    По аналогам ГЕРДы готов предложить кабель лучше и дешевле - LEONI Kerpen (Германия).
    При наличии потребности, присылайте требуемую номенклатуру и кол-во. Подготовлю Вам ТКП на аналоги.
     

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