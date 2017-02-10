Регистрация на кабельном форуме
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 

Вопрос про кабель

  • ответить     
    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    tpkavangard Сегодня, в 10:03
    Рекомендации: 1, энергетика: 38, стаж 906 дней, отмечен 1 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Коллеги подскажите пожалуйста, может конечно глупый вопрос задам
    Заказали кабель по ГОСТу КГВВнг(А)-LS под производство 3х95+1х35 , сделали сильно перекрученным , т.е. круглая форма отсутствует, раньше заказывали на других заводах был круглый с заполнением, а тут еще отсутствует заполнение . Завод говорит мы делаем по ГОСТу ( имя не буду офишировать ) он прав? в Данном кабеле LS уже говорить что должно быть заполнение или я ошибаюсь?

    Я рожденный в Сибири
  • ответить     
    kotofei Сегодня, в 11:02
    Рекомендации: 23, энергетика: 53, стаж 4124 дня, отмечен 324 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Пусть предъявят ГОСТ, там должно быть описано

    большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Imperium Сегодня, в 11:18
    Рекомендации: 36, энергетика: 77, стаж 2254 дня, отмечен 156 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Заполнение согласно того же ГОСТ может быть двух видов, Вы выбрали самый дешевый, поэтому кабель выглядит как "косичка".
    Чудес не бывает, если дешево, значит что-то не доложили или использовали более дешевые материалы.

    Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс Сегодня, в 12:08
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2807 дней, отмечен 757 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    ГОСТа отдельного на кабель нету, значит работают по ТУ. Подразумевалось по ГОСТу жила.

    У Вас заполнение представляется, что оно должно быть другого цвета, как на NYMах. А ведь ПВСы тоже идут с заполнением. А ВВГз - оболочка тоже накладывалась за один проход. Так что два вида, заполнения или тандем как NYMах или за один проход как ПВСы и ВВГз.
    Заполнение предназначено для придания кабелю более менее круглой формы. А если жилы разного сечения, то круглую форму получить очень трудно. Можете попробовать побороться. подмигивание

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Imperium Сегодня, в 12:14
    Рекомендации: 36, энергетика: 77, стаж 2254 дня, отмечен 156 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «ГОСТа отдельного на кабель нету, значит работают по ТУ. Подразумевалось по ГОСТу жила.

    У Вас заполнение представляется, что оно должно быть другого цвета, как на NYMах. А ведь ПВСы тоже идут с заполнением. А ВВГз - оболочка тоже накладывалась за один проход. Так что два вида, заполнения или та...»


    Володя, если делать именно заполнение межжильного пространства, а не заполнение в виде "поясной изоляции", то в чем тут сложность придания круглой формы?

    Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс Сегодня, в 12:28
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2807 дней, отмечен 757 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Володя, если делать именно заполнение межжильного пространства, а не заполнение в виде "поясной изоляции", то в чем тут сложность придания круглой формы?»


    Вить вот ПВС 2*2,5 и 3*2,5 на какой уйдёт больше ПВХ на оболочку? Здесь тоже самое, жалко столько ПВХ на оболочку.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Imperium Сегодня, в 12:32
    Рекомендации: 36, энергетика: 77, стаж 2254 дня, отмечен 156 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Вить вот ПВС 2*2,5 и 3*2,5 на какой уйдёт больше ПВХ на оболочку? Здесь тоже самое, жалко столько ПВХ на оболочку.»


    2х2,5...но речь то совсем о другом на данный момент))) Тут либо плати дорого и получай круглый, либо выбирай дешевый вариант косички))) Ведь автор пишет, что раньше брали у ДРУГИХ производителей и он был круглый, а теперь видимо понравилась цена, соответсвенно, сменили поставщика, а там "косичка")

    добавлено 10.02.2017 в 12:35

    Т.е. производителю предъявить по факту нечего...

    Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 3-ей степениМедаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    ЧивоКасур Сегодня, в 12:47
    Рекомендации: 1, энергетика: 22, стаж 2577 дней, отмечен 51 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Заказали кабель по ГОСТу КГВВнг(А)-LS под производство 3х95+1х35

    Что то я от жизни отстал... вроде КГВВ это кабель контрольный гибкий... но сечения 3х95+1х35...
    Это по какому он ГОСТу по контрольному или силовому?

    ЧивоКасур
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    kpw Сегодня, в 13:58
    Стаж 672 дня
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    По каталогу одного из заводов - сечение до 50 мм2.
    Но здесь указано только то, что они могут.
    Наверное кто-то производит и 95.
    Интересный кабель получается - с сечением от 0,5 до до...я
    Новый точечный рисунок.jpg
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira Сегодня, в 18:05  Сообщение было изменено
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2801 день, отмечен 476 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    По какому госту вы заказали кабель? По марке не то что-то, согласна с Русаковичем! Маркировка нестандартная, как у одного из известных заводов, но там сечение до 10 квадратов. А здесь сечения как у силовых кабелей, на них действует ГОСТ 31996-2012, по этому стандарту заполнение должно быть обязательно для придания кабелю практически круглой формы, п. 5.2.1.11. Но по этому стандарту никакого КГ быть не может. Есть ещё один стандарт, там мы найдем аббревиатуру КГ, это ГОСТ Р 52372-2005, но это ГОСТ ОТУ, и там тоже есть требование по практически круглой форме, п 4.2.1.12. Безусловно, при таких мощных сечениях заполнение должно быть, иначе при прокладке, когда возникают нештатные изгибы оболочка может спокойно порваться. Доплатите, пусть они вам сделают практически круглую форму - ещё одну оболочку наложат, а эта будет в качестве заполнения.

    и нет среди нас первых и последних
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira Сегодня, в 18:08
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2801 день, отмечен 476 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «По каталогу одного из заводов - сечение до 50 мм2.
    Но здесь указано только то, что они могут.
    Наверное кто-то производит и 95.
    Интересный кабель получается - с сечением от 0,5 до до...я
    [картинка]»
    где вы там до я увидели?

    и нет среди нас первых и последних
  • ответить     
    kotofei Сегодня, в 20:25
    Рекомендации: 23, энергетика: 53, стаж 4124 дня, отмечен 324 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    всё по гост либо ЭКЗ,либо Подольск,соответственно номенклатору. всё остальное жалкие потуги изображать качественный кабель. не буду говорить за то,что за Уралом, но в европейской части таки да.

    большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:

Заголовок
 
+  Прикрепить
  • Документ
  • Изображение
  • Альбом
Отправить
Пригласить друзей
Выделить сообщение
Отправить на e-mail все новые сообщения
Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме

Печать

 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!