Вопрос про кабель

«ГОСТа отдельного на кабель нету, значит работают по ТУ. Подразумевалось по ГОСТу жила.



У Вас заполнение представляется, что оно должно быть другого цвета, как на NYMах. А ведь ПВСы тоже идут с заполнением. А ВВГз - оболочка тоже накладывалась за один проход. Так что два вида, заполнения или та...»

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

Володя, если делать именно заполнение межжильного пространства, а не заполнение в виде "поясной изоляции", то в чем тут сложность придания круглой формы?