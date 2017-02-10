Вопрос про кабель

Коллеги подскажите пожалуйста, может конечно глупый вопрос задам
Заказали кабель по ГОСТу КГВВнг(А)-LS под производство 3х95+1х35 , сделали сильно перекрученным , т.е. круглая форма отсутствует, раньше заказывали на других заводах был круглый с заполнением, а тут еще отсутствует заполнение . Завод говорит мы делаем по ГОСТу ( имя не буду офишировать ) он прав? в Данном кабеле LS уже говорить что должно быть заполнение или я ошибаюсь?
Заполнение согласно того же ГОСТ может быть двух видов, Вы выбрали самый дешевый, поэтому кабель выглядит как "косичка".
Чудес не бывает, если дешево, значит что-то не доложили или использовали более дешевые материалы.
Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)
ГОСТа отдельного на кабель нету, значит работают по ТУ. Подразумевалось по ГОСТу жила.
У Вас заполнение представляется, что оно должно быть другого цвета, как на NYMах. А ведь ПВСы тоже идут с заполнением. А ВВГз - оболочка тоже накладывалась за один проход. Так что два вида, заполнения или тандем как NYMах или за один проход как ПВСы и ВВГз.
Заполнение предназначено для придания кабелю более менее круглой формы. А если жилы разного сечения, то круглую форму получить очень трудно. Можете попробовать побороться.
«ГОСТа отдельного на кабель нету, значит работают по ТУ. Подразумевалось по ГОСТу жила.
У Вас заполнение представляется, что оно должно быть другого цвета, как на NYMах. А ведь ПВСы тоже идут с заполнением. А ВВГз - оболочка тоже накладывалась за один проход. Так что два вида, заполнения или та...»
Володя, если делать именно заполнение межжильного пространства, а не заполнение в виде "поясной изоляции", то в чем тут сложность придания круглой формы?
Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)
«Вить вот ПВС 2*2,5 и 3*2,5 на какой уйдёт больше ПВХ на оболочку? Здесь тоже самое, жалко столько ПВХ на оболочку.»
2х2,5...но речь то совсем о другом на данный момент))) Тут либо плати дорого и получай круглый, либо выбирай дешевый вариант косички))) Ведь автор пишет, что раньше брали у ДРУГИХ производителей и он был круглый, а теперь видимо понравилась цена, соответсвенно, сменили поставщика, а там "косичка")
добавлено 10.02.2017 в 12:35
Т.е. производителю предъявить по факту нечего...
Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)
По какому госту вы заказали кабель? По марке не то что-то, согласна с Русаковичем! Маркировка нестандартная, как у одного из известных заводов, но там сечение до 10 квадратов. А здесь сечения как у силовых кабелей, на них действует ГОСТ 31996-2012, по этому стандарту заполнение должно быть обязательно для придания кабелю практически круглой формы, п. 5.2.1.11. Но по этому стандарту никакого КГ быть не может. Есть ещё один стандарт, там мы найдем аббревиатуру КГ, это ГОСТ Р 52372-2005, но это ГОСТ ОТУ, и там тоже есть требование по практически круглой форме, п 4.2.1.12. Безусловно, при таких мощных сечениях заполнение должно быть, иначе при прокладке, когда возникают нештатные изгибы оболочка может спокойно порваться. Доплатите, пусть они вам сделают практически круглую форму - ещё одну оболочку наложат, а эта будет в качестве заполнения.