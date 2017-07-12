UL2547 28AWG

Рекомендации: 23, энергетика: 50
, стаж 4286 дней, отмечен 326
раз
28AWG ...
AWG приблизительный диаметр, мм площадь, ммІ соответствие сечения по ГОСТ, ммІ удельное сопротивление, Ом/м
40 0,08 0,0050 — 3,44
39 0,09 0,0064 — 2,73
38 0,10 0,0078 — 2,16
37 0,11 0,0095 — 1,72
36 0,13 0,0133 — 1,36
35 0,14 0,0154 — 1,08
34 0,16 0,0201 — 0,856
33 0,18 0,0254 — 0,679
32 0,20 0,0314 — 0,538
31 0,23 0,0415 — 0,427
30 0,25 0,0503 0,05 0,339
29 0,29 0,0646 — 0,268
28 0,32 0,0804 — 0,213
27 0,36 0,1020 0,1 0,169
26 0,40 0,1280 0,14 0,134
25 0,45 0,1630 — 0,106
24 0,51 0,2050 0,2 0,0842
23 0,57 0,2590 0,25 0,0668
22 0,64 0,3250 0,32 0,0530
21 0,72 0,4120 — 0,0420
20 0,81 0,5190 0,5 0,0333
соответственно сечение Вашего провода 0,08 мм кв. или диаметр проволоки 0,32 . такой диаметр используется в телефонии. количество жил - и будет счастье вам.
большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
Рекомендации: 23, энергетика: 50
, стаж 4286 дней, отмечен 326
раз
погуглил.. решили наушники починить или делать?
большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
Юрий Вчера, в 10:47
Рекомендации: 23, энергетика: 50
, стаж 4286 дней, отмечен 326
раз
многопроволочный, если ннада,то купите на рынке 10 м провода МГТФ 0,07... или разберите телефонный провод ..
большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
Юрий Вчера, в 10:49
Для автомобильных компонентов требуется...
Рекомендации: 23, энергетика: 50
, стаж 4286 дней, отмечен 326
раз
«Для автомобильных компонентов требуется...»
тогда обратитесь к производителям автомобильных проводов. или к тем,кто делает тонкую телефонию. Чувашкабель,Подольсккабель...
большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
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