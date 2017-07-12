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UL2547 28AWG

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    Юрий Вчера, в 10:05


    Всем добрый день.
    Кабель UL2547 28AWG
    Где можно найти такой кабель, либо какой аналог можно использовать?
     
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    kotofei Вчера, в 10:36
    Рекомендации: 23, энергетика: 50, стаж 4286 дней, отмечен 326 раз
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    28AWG ...
    AWG приблизительный диаметр, мм площадь, ммІ соответствие сечения по ГОСТ, ммІ удельное сопротивление, Ом/м
    40 0,08 0,0050 — 3,44
    39 0,09 0,0064 — 2,73
    38 0,10 0,0078 — 2,16
    37 0,11 0,0095 — 1,72
    36 0,13 0,0133 — 1,36
    35 0,14 0,0154 — 1,08
    34 0,16 0,0201 — 0,856
    33 0,18 0,0254 — 0,679
    32 0,20 0,0314 — 0,538
    31 0,23 0,0415 — 0,427
    30 0,25 0,0503 0,05 0,339
    29 0,29 0,0646 — 0,268
    28 0,32 0,0804 — 0,213
    27 0,36 0,1020 0,1 0,169
    26 0,40 0,1280 0,14 0,134
    25 0,45 0,1630 — 0,106
    24 0,51 0,2050 0,2 0,0842
    23 0,57 0,2590 0,25 0,0668
    22 0,64 0,3250 0,32 0,0530
    21 0,72 0,4120 — 0,0420
    20 0,81 0,5190 0,5 0,0333
    соответственно сечение Вашего провода 0,08 мм кв. или диаметр проволоки 0,32 . такой диаметр используется в телефонии. количество жил - и будет счастье вам.

    большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
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    kotofei Вчера, в 10:43
    Рекомендации: 23, энергетика: 50, стаж 4286 дней, отмечен 326 раз
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    погуглил.. решили наушники починить или делать?
    2017-07-21_10-42-26.png

    большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
  • ответить     
    Юрий Вчера, в 10:47


    Спасибо!
     
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    kotofei Вчера, в 10:49
    Рекомендации: 23, энергетика: 50, стаж 4286 дней, отмечен 326 раз
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    многопроволочный, если ннада,то купите на рынке 10 м провода МГТФ 0,07... или разберите телефонный провод ..

    большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..
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    Юрий Вчера, в 10:49


    Для автомобильных компонентов требуется...
     
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    kotofei Вчера, в 11:03
    Рекомендации: 23, энергетика: 50, стаж 4286 дней, отмечен 326 раз
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    «Для автомобильных компонентов требуется...»
    тогда обратитесь к производителям автомобильных проводов. или к тем,кто делает тонкую телефонию. Чувашкабель,Подольсккабель...

    большой баклан большое сердце несет над миром, гонит шторм...любовью заминирован роддом..

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