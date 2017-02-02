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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451651
ВВГнг(А)-LSLTx 1х4 гост 0,200 25900
ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 гост 0,300 26200
ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 гост 1,085 32300
ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 гост 0,025 45500
ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 гост 0,850 45500
ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 гост 0,260 45500
ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 гост 0,075 247000
ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 гост 0,048 64000
ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 гост 0,300 64000
ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 гост 0,067 593000
ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 гост 0,200 95000
ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 гост 0,100 128000
ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 гост 0,048 128000
Контактная информация:Имя: Шуткин Дмитрий Валерьевич