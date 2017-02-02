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Славкабель ООО предлагает биметаллический провод ПБСМ и проволоку БСМ ПБВМ по оптовым ценам на проволоку из наличия
Вячеслав
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
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В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
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Компания Энерготехнологии провод для ЛЭП марок АС,А,СИП-1,СИП-2,СИП-3,СИП-4,АСКС,АСКП все размеры новый со склада и на
Энерготехнологии,ООО
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Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
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ВВГнг(А)-LSLTx 1х4 гост 0,200 25900 ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5...

Предложение № 451651

ВВГнг(А)-LSLTx 1х4 гост 0,200 25900
ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 гост 0,300 26200
ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 гост 1,085 32300
ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 гост 0,025 45500
ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 гост 0,850 45500
ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 гост 0,260 45500
ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 гост 0,075 247000
ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 гост 0,048 64000
ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 гост 0,300 64000
ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 гост 0,067 593000
ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 гост 0,200 95000
ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 гост 0,100 128000
ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 гост 0,048 128000

Контактная информация:

Имя: Шуткин Дмитрий Валерьевич
Компания: ООО Евразия Кабель
E-mail: 
www: http://elkab-ural.ru/
телефон: 79090076970


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