Вопрос к специалистам 2.

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Доброго времени всем.Нужна помощь.Суть проблемы - разрывы по изоляции на Пуве. Систематические. Вся суть вопроса уже описывалась в этой теме //www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-511619.html Решение тогда оказалось весьма простым, чистка головы. Сейчас проблема вернулась. Опишу заново.Производим ПВ-1. Материал заготовки медь ф 1.36 - 1.76, моножила.Материал изоляции и40-13А. От пластиката не зависит, проверяли много раз, на разных от разных производителей. Это очень врят ли пластикат.Экструдер 45й, 4х - зонный. Температуры 125 - 145 - 155 - 165.Разрывы появились в конце сентября. Спустя 75 км. Провели чистку, еще 12 км и опять. После этого производство было остановлено ввиду переезда. На новом месте, после монтажа линии разрывы не исчезли. Прогнали 70 км, и разрывы, почистили всё. Еще 35 - опять. Сейчас, особенно последние два три дня, разрывы появляются после запуска продукции от 150 метров до 3х км и если до этого времени все происходило таким образом.... Шероховатости - > нормальный участок от 400 до 800 -> шероховатости -> нормальный участок, но уже меньше -> шероховатости с бугорками -> нормальный и далее шероховатости бугорки с нарастающей силой шишки и разрывы, сначала небольшие, потом сильнее сильнее и в итоге ПВ похожа на макароны. А последние дни, разрывы начинаются раньше, сильно, и сразу.Пробовали менять голову. Шнек. Пластикат. Инструмент. Температурные режимы. Количество фильтровальных сеточек( обычно ставим три, оставляли одну крупную). Чистили всё раз 50.В старой теме, есть много фотографий. Они актуальны. В любом случае отвечу на все вопросы.Я знаю, что тут есть сильные специалисты. Жду ваших вариантов. Помогайте.//www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-511619.html Еще раз старая тема.