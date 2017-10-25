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Вопрос к специалистам 2.

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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    altema46 Вчера, в 12:37
    Стаж 159 дней
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    Доброго времени всем.
    Нужна помощь.
    Суть проблемы - разрывы по изоляции на Пуве. Систематические. Вся суть вопроса уже описывалась в этой теме //www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-511619.html Решение тогда оказалось весьма простым, чистка головы. Сейчас проблема вернулась. Опишу заново.
    Производим ПВ-1. Материал заготовки медь ф 1.36 - 1.76, моножила.
    Материал изоляции и40-13А. От пластиката не зависит, проверяли много раз, на разных от разных производителей. Это очень врят ли пластикат.
    Экструдер 45й, 4х - зонный. Температуры 125 - 145 - 155 - 165.
    Разрывы появились в конце сентября. Спустя 75 км. Провели чистку, еще 12 км и опять. После этого производство было остановлено ввиду переезда. На новом месте, после монтажа линии разрывы не исчезли. Прогнали 70 км, и разрывы, почистили всё. Еще 35 - опять. Сейчас, особенно последние два три дня, разрывы появляются после запуска продукции от 150 метров до 3х км и если до этого времени все происходило таким образом.... Шероховатости - > нормальный участок от 400 до 800 -> шероховатости -> нормальный участок, но уже меньше -> шероховатости с бугорками -> нормальный и далее шероховатости бугорки с нарастающей силой шишки и разрывы, сначала небольшие, потом сильнее сильнее и в итоге ПВ похожа на макароны. А последние дни, разрывы начинаются раньше, сильно, и сразу.
    Пробовали менять голову. Шнек. Пластикат. Инструмент. Температурные режимы. Количество фильтровальных сеточек( обычно ставим три, оставляли одну крупную). Чистили всё раз 50.
    В старой теме, есть много фотографий. Они актуальны. В любом случае отвечу на все вопросы.
    Я знаю, что тут есть сильные специалисты. Жду ваших вариантов. Помогайте.
    //www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-511619.html Еще раз старая тема.
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степениМедаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    ЧивоКасур Сегодня, в 07:33
    Рекомендации: 1, энергетика: 22, стаж 2857 дней, отмечен 52 раза
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    //www.ruscable.ru/interactive/forum...
    (вроде так тут делается ссылка)

    Еще раз прочитал старую тему...
    "Лечить по фотографии очень тяжело.."
    Мне кажется что тут с самого начала какая то ошибка с инструментом, дорн с носиком в 5 см да даже и в 5 мм это как то не совсем правильно.
    Ну при всей уникальности есть теория и она говорит что нос в ноль и наложение на обжатие и не с зазором в 3 мм.
    Матрица с площадкой или без? а рассекатель какой?
    Можно фото дорна, матрицы, рассекателя.
    Кстати а какое давление, как меняется в процессе производства.

    P/S может все же лучше поднять старую тему наверх

    ЧивоКасур
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    Модератор Сегодня, в 08:46
    Стаж 101 день
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    Комментария в старой теме будет достаточно, чтобы она поднялась. Если автор поста скопирует свой вопрос туда, то эту тему закроем.
     

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