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SF-100 (FEP) Радиочастотный кабель 50 Ом, 18 ГГц, пропаянная оплетка, стандарт...

Предложение № 452619

SF-100 (FEP) Радиочастотный кабель 50 Ом, 18 ГГц, пропаянная оплетка, стандарт MIL-C-17

Цена: 490,72 руб/метр

В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.

SF-100 (FEP) это современный полужесткий кабель с пропаянной оплеткой, который по своим электрическим параметрам практически не отличается от классических кабелей с экраном из медной трубки. СВЧ кабель с пропаянной оплеткой SF-100 (FEP) изготовлен в соответствии со стандартом MIL-C-17. Кабель SF-100 (FEP) гораздо более технологичный, имеет меньший радиус изгиба и значительно большее количество циклов на изгиб, что позволяет использовать его при плотном монтаже в различной ВЧ и СВЧ аппаратуре.

Рабочая частота: 18,0 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Коэффициент затухания: 1,27 дБ/м на частоте 3 ГГц
Погонная емкость: 95 нФ/км
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,70 мм
Число проволок центрального проводника: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 2,20 мм
Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)
Диаметр внешнего экрана: 2,79 мм
Плотность внешнего экрана: 100%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен) красного цвета, диаметром 3,20 мм
Рабочая температура: -40°С … +150°С
Вес: 26,5 кг/ 1 км

Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SF-100 (FEP)

0,68 дБ/м на 1 ГГц
0,85 дБ/м на 1,5 ГГц
1,03 дБ/м на 2 ГГц
1,16 дБ/м на 2,5 ГГц
1,27 дБ/м на 3 ГГц

Контактная информация:

Имя: Конин Виталий
Компания: ООО "Амитрон Электроникс"
E-mail: 
www: http://amel.ru/products/cables_coaxial/poluzhestkie-kabeli/
телефон: +7(495) 662-67-87


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