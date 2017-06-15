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Предложение № 452619
SF-100 (FEP) Радиочастотный кабель 50 Ом, 18 ГГц, пропаянная оплетка, стандарт MIL-C-17
Цена: 490,72 руб/метр
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.
SF-100 (FEP) это современный полужесткий кабель с пропаянной оплеткой, который по своим электрическим параметрам практически не отличается от классических кабелей с экраном из медной трубки. СВЧ кабель с пропаянной оплеткой SF-100 (FEP) изготовлен в соответствии со стандартом MIL-C-17. Кабель SF-100 (FEP) гораздо более технологичный, имеет меньший радиус изгиба и значительно большее количество циклов на изгиб, что позволяет использовать его при плотном монтаже в различной ВЧ и СВЧ аппаратуре.
Рабочая частота: 18,0 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Коэффициент затухания: 1,27 дБ/м на частоте 3 ГГц
Погонная емкость: 95 нФ/км
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,70 мм
Число проволок центрального проводника: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 2,20 мм
Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)
Диаметр внешнего экрана: 2,79 мм
Плотность внешнего экрана: 100%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен) красного цвета, диаметром 3,20 мм
Рабочая температура: -40°С … +150°С
Вес: 26,5 кг/ 1 км
Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SF-100 (FEP)
0,68 дБ/м на 1 ГГц
0,85 дБ/м на 1,5 ГГц
1,03 дБ/м на 2 ГГц
1,16 дБ/м на 2,5 ГГц
1,27 дБ/м на 3 ГГц
Контактная информация:Имя: Конин Виталий