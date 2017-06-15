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Кабель и провод: предложение

SF-100 (FEP) Радиочастотный кабель 50 Ом, 18 ГГц, пропаянная оплетка, стандарт...

Предложение № 452619

SF-100 (FEP) Радиочастотный кабель 50 Ом, 18 ГГц, пропаянная оплетка, стандарт MIL-C-17



Цена: 490,72 руб/метр



В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.



SF-100 (FEP) это современный полужесткий кабель с пропаянной оплеткой, который по своим электрическим параметрам практически не отличается от классических кабелей с экраном из медной трубки. СВЧ кабель с пропаянной оплеткой SF-100 (FEP) изготовлен в соответствии со стандартом MIL-C-17. Кабель SF-100 (FEP) гораздо более технологичный, имеет меньший радиус изгиба и значительно большее количество циклов на изгиб, что позволяет использовать его при плотном монтаже в различной ВЧ и СВЧ аппаратуре.



Рабочая частота: 18,0 ГГц

Волновое сопротивление: 50±2 Ом

Коэффициент затухания: 1,27 дБ/м на частоте 3 ГГц

Погонная емкость: 95 нФ/км

Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)

Диаметр центрального проводника: 0,70 мм

Число проволок центрального проводника: 1

Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)

Диаметр изолятора: 2,20 мм

Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)

Диаметр внешнего экрана: 2,79 мм

Плотность внешнего экрана: 100%

Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен) красного цвета, диаметром 3,20 мм

Рабочая температура: -40°С … +150°С

Вес: 26,5 кг/ 1 км



Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SF-100 (FEP)



0,68 дБ/м на 1 ГГц

0,85 дБ/м на 1,5 ГГц

1,03 дБ/м на 2 ГГц

1,16 дБ/м на 2,5 ГГц

1,27 дБ/м на 3 ГГц



Контактная информация:

Имя: Конин ВиталийКомпания: ООО "Амитрон Электроникс"E-mail:www:телефон: +7(495) 662-67-87