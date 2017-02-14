Оргкомитет Первой Всероссийской Конференции "Энергоснабжение. Критерии надежного развития Юга России" в Правительстве Карачаево-Черкесской Республики

10 февраля 2017 года в г. Черкесске КЧР состоялась встреча Оргкомитета Первой Всероссийской Конференции «Энергоснабжение. Критерии надежного развития Юга России» с представителями Правительства Республики Карачаево-Черкессии.

В ходе встречи были обсуждены организационные вопросы с М.О. Аргуновым - Министром промышленности и торговли КЧР и А.М. Агаржаноковым - Начальником отдела топливно-энергетического комплекса Министерства промышленности и торговли КЧР. Участниками встречи было достигнуто соглашение и полное взаимопонимание в актуальности вопросов, поднимаемых на Конференции, которая будет проходить в течение трех дней на территории горнолыжного курорта «Архыз».

Со стороны Правительства Республики был проявлен интерес к решению вопросов по энергоснабжению, энергоэффективности и энергобезопасности региона.

На конференции Министр промышленности и торговли КЧР осветит вопросы, связанные с тарифной политикой, энергосистемой в субъекте, проблематикой региона и инвестиционной политикой Республики.

Республику так же представят предприятия промышленности: филиал ОАО «РусГидро», АО «Черкесские городские электрические сети». Автомобильный завод «ДЕРВЕЙС», являющийся одним из самых динамично развивающихся автомобильных производств и перспективных инвестиционных объектов России. ОАО «Хабезский Гипсовый Завод», ЗАО «Кавказцемент» (Евроцемент Груп), ЗАО «Фоттон», специализирующийся на сооружении гражданских объектов, гидротехнических и энергетических, коммуникационных и иных инженерных сооружений. ЗАО «Фоттон» в своем активе малую ГЭС. Агрокомбинат «Южный» - крупнейший в Европе тепличный комбинат. ООО «Селена» - производителя нетканых материалов Юга России, ООО «Квест-А» - завод полного цикла производства и переработки шерсти, ООО фирма «Меркурий» - завод по розливу минеральной воды.

Представители Правительства КЧР надеются на положительный эффект от встреч, которые пройдут на мероприятии и заверили, что в Конференции примут участие все заинтересованные организации, крупные промышленные предприятия региона, ведомства и министерства Республики и соседних регионов.

В заключение встречи Министр промышленности и торговли КЧР лично пригласил российское бизнес-сообщество теснее сотрудничать с Республикой Карачаево-Черкессией и предлагать для внедрения свое энергоэффективное инновационное оборудование, приборы и технологии.

Напомним, что конференция пройдет с 1 по 3 марта 2017 г. на горнолыжном курорте «Архыз» при поддержке: СФ ФС РФ, ГД ФС РФ, Правительства КЧР, ПАО «Россети», АО «КСК». В мероприятии примут участие отраслевые ассоциации, крупнейшие производители электротехнической продукции России и промышленные предприятия региона КЧР. Кроме делегации от Правительства КЧР в мероприятии подтвердили участие представители Правительства Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области и Чеченской Республики.

Регистрация на конференцию еще открыта, принять участие может каждый желающий, предварительно зарегистрировавшись и согласовав свое участие на сайте мероприятия или позвонив по телефонам +7 (499) 394-14-02, +7 (915) 235-05-51. Информацию так же можно отправить на электронную почту info@energosnabgenie.ru