Анонс RusCable Insider Digest №23 от 20 февраля 2017 года

RusCable Insider Digest №23 от 21 февраля 2017 года RusCable Insider Digest №23 от 21 февраля 2017 года RusCable Insider Digest №23 от 21 февраля 2017 года

Чем живет рынок? Чем живет отрасль? Основные события прошедшей недели, все самое важное и интересное в новом удобном формате бесплатной digital-book! Скачивайте новый выпуск с сайта или закажите его на свой электронный ящик. В номере 23 советуем обратить особенное внимание на рубрику «Инвестиционные проекты», число новостных блоков здесь стало, пожалуй, рекордным.

Рубрика «Обязательно к прочтению»

Евразийский союз обобщит бренды

На территории Евразийского экономического союза с 2018 года будет действовать единый реестр охраняемых обозначений — товарных знаков и наименований мест происхождения товара. Новое регулирование дополнит уже существующие в пяти странах—членах ЕАЭС процедуры охраны интеллектуальной собственности. Юристы отмечают, что готовящиеся процедуры не позволят регистрировать советские обозначения в качестве товарных знаков ЕАЭС и в целом помогут транснациональным корпорациям в борьбе с контрафактом.

Минэнерго Украины готовится объявить режим ЧП в энергетике

Минэнерго Украины подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике из-за нехватки антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства. Об этом заявил глава ведомства Игорь Насалик на заседании антикризисного энергетического штаба. Министр добавил, что на сегодняшний день на складах украинских энергостанций находятся 927 тысяч тонн антрацита при максимальном потреблении в сутки до 40 тысяч тонн. По его словам, имеющихся запасов хватит на период от 14 до 45 суток. Украина может столкнуться с проблемой нехватки энергомощностей для покрытия пиковых нагрузок уже через две недели, отметил Насалик.

Рубрика «Группа компаний «Россети»

«Россети» и Гидрометцентр России усиливают сотрудничество

Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин и директор ФГБУ «Гидрометцентр России» Роман Вильфанд в ходе совместного совещания подписали соглашение об укреплении сотрудничества между организациями. Документом предусмотрены расширение взаимодействия сторон и совершенствование системы информационного обмена, в том числе в части порядка предоставления и состава информации об изменении погодных условий, с целью повышения надежности функционирования электросетевого комплекса.



«Россети» утвердили план мероприятий в рамках Года экологии

Реализация программы позволит внести значительный вклад в улучшение экологической ситуации и сохранение уникального природного наследия страны. Одним из основных технических мероприятий плана является выполнение требований Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в части вывода из эксплуатации энергетического оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы. Ежегодная высадка деревьев, установка устройств, защищающих птиц от поражения током, и еще целый ряд «зеленых» проектов включены в план «Россетей» по улучшению экологической ситуации.

Рубрика «Кабельные заводы»

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» наращивает обороты

Кольчугинский «Электрокабель» получил свидетельство Российского Речного Регистра на кабели управления торговой марки НИКИ

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ в Оренбурге

«Сарансккабель» освоил серийное производство магистральных кабелей связи

ООО «Томсккабель» приступил к выпуску кабелей шахтных универсальных торговой марки ТОФЛЕКС КУШ

В цехах кольчугинского «Электрокабеля» установили высокоточное весовое оборудование

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» продолжает поставку продукции на ЛАЭС-2

Специалисты ХКА приняли участие в «Полимерном дне» Минпромторга РФ

Рубрика «Новые разработки и решения в кабельном мире»

Устойчивый к истиранию, маслостойкий кабель для металлообрабатывающих станков промышленного назначения

Компания Lapp Group USA объявила о выпуске нового кабеля управления типа ÖLFLEX 409 P PUR, предназначенного для износостойких и устойчивых к воздействию масел устройств и станков промышленного назначения. Конструкция нового кабеля включает специальный функциональный заполняющий промежутки между элементами слой на специальной ПВХ-основе, который обеспечивает более эффективный и надёжный процесс зачистки кабеля, сокращение случаев возможного повреждения изоляции жил кабеля, сокращение последующей ручной обработки и снижение отходов материала по сравнению с традиционными кабелями в полиуретановой оболочке.

Рубрика «Зеленая энергетика»



В Оренбургской области запущены Плешановская и Грачевская солнечные электростанции

Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие Группы компаний «Ренова» и АО РОСНАНО) ввела в эксплуатацию две солнечных электростанции в Оренбургской области – Плешановскую и Грачевскую СЭС мощностью по 10 МВт каждая. Команду на пуск в режиме видеомоста в рамках официального открытия Года экологии в Оренбургской области дали первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин и генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай. Установленная мощность двух СЭС эквивалентна энергопотреблению не менее 4 000 частных домохозяйств.

Промышленность накроют «Технетом»

Вчера утверждена еще одна "дорожная карта" Национальной технологической инициативы (НТИ) — «Технет», она должна способствовать модернизации промышленности в РФ. Разработчики указывают на высокую зависимость российских производителей от импорта технологий для "фабрик будущего" и существенное отставание в новизне используемого оборудования и роботизации производства. Первые проекты в рамках "карты" могут быть утверждены в середине года, однако эффект от их реализации будет заметен не ранее 2019 года. На реализацию проектов Национальной технологической инициативы выделено 8,5 млрд рубле



Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 13 февраля 2017 года №255-р

Минобрнауки России направляются 8,5 млрд рублей для предоставления субсидий на реализацию ключевых проектов «дорожных карт» НТИ. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.





Рубрика «Инвестиционные проекты»



В Подмосковье приступили к разработке Схемы и программы развития электроэнергетики на 2018-2022 годы

Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2018-2022 годов будет разрабатывать АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы». Такое решение приняла межведомственная комиссия по осуществлению закупок Московской области в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Также на участие в конкурсе поступила заявка от института «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», который в 2016 разработал Схему и программу развития энергетики Московской области на период 2017-2021 годов.

В 2017 году Новгородэнерго направит на проведение ремонтной кампании 149 млн рублей

На проведение ремонтной кампании филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» в 2017 году направит 148,7 млн рублей. В том числе силами подрядных организаций будет выполнено работ на 99,1 млн рублей, собственными силами – на 49,6 млн рублей. Более половины зарезервированных средств израсходуют на ремонт и расширение воздушных линий электропередачи. В планах – ремонт 364,5 км ВЛ 110-35-10-0,4 кВ (79,9 млн рублей), расчистка от поросли 2917,7 га трасс ВЛ 110-35-10 кВ (68,9 млн рублей). В течение сезона 81 пункт трансформаторного питания 6-20 кВ пройдет капитальную ревизию. Запланирован ремонт оборудования и на высоковольтных подстанциях 110-35 кВ на 13,3 млн рублей. В том числе 12 выключателей, 64 разъединителей 110-35 кВ, 30 выключателей 10 кВ, замена 352 единиц опорно-стержневой изоляции.

В 2017 году филиал «Калугаэнерго» наращивает объемы ремонтной программы

В 2017 году энергетики планируют заменить 1730 опор на воздушных линиях электропередачи, 6880 изоляторов, 962 ТП 10/0,4 кВ и 28 крупных подстанций. Среди них ПС 110 кВ «Приокская» (от нее запитан большой микрорайон города Калуги, областной водоканал, заводы КЗТА и «Гигант»), «Анненки» (это питающий центр для большого микрорайона Калуги, а также комплекса областной больницы), «Цветково» (от энергообъекта осуществляется электроснабжение бытовых потребителей второго по величине города Калужской области – Обнинска, научный радиологический центр, ОНПП «Технология»), ПС «Руднево» (от нее запитаны бытовые потребители Сухиничского района, объекты РЖД, комбикормовый завод).



Рубрика «Экономика»



Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2017 году

Еврокомиссия улучшила свой прогноз по росту ВВП России в 2017 году до 0,8% вместо ожидаемого ранее роста в 0,6%, говорится в зимнем прогнозе ЕК. Улучшен также и прогноз по росту российской экономики в 2018 году по сравнению с осенним прогнозом — до 1,1% с 0,8%. «Улучшению прогноза по российской экономике за последние месяцы в основном способствовала стабилизация нефтяных цен и курса рубля. Ожидается, что экономика перейдет к росту в 2017 и 2018 году, хоть и умеренными темпами».

Раскрываем эти темы и рассказываем обо всем самом важном, что произошло на рынке кабельно-проводниковой продукции, электроэнергетики в России и мире, политике и экономике в целом. Оформляйте подписку на новые выпуски RusCable Insider Digest : http://www.ruscable.ru/rassylka/.

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