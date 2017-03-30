Группа компания "Москабельмет" сердечно поздравляет с Днем Победы!

Подвиг, который совершил каждый, кто самоотверженно защищал страну от беспощадного врага и боролся за мир на всей Земле, — это пример высшего проявления силы духа, отваги, смелости, мужества и любви к своей Отчизне. Среди этих людей есть и знаменитые, и неизвестные герои, и все они сражались против фашистских захватчиков, не жалея себя.



В историю завода «Москабель» вписаны более 2000 имен работников, которые ковали Победу как на фронте, так и в тылу. И мы с трепетом, огромным уважением и любовью преклоняемся перед ними и памятью, которую бережно передаем из поколения в поколение.



Благодаря их подвигам предприятие внесло огромный вклад в дело борьбы с врагом и укрепления нашего оборонного комплекса в тяжелые военные годы. Провода для авиации, медные пояски для снарядов, военно-полевые провода, плавучие кабели — вот лишь часть произведенной заводом продукции, которая помогла сделать возможной и значительно приблизить Победу. И за всем этим стоят люди, ни на минуту не отступившие от общей цели — дать отпор врагу во что бы то ни стало и обеспечить стране светлое будущее.



Пусть больше никому и никогда не приходится повторить подвигов, совершенных нашими дедами и прадедами. Желаем вам мирного неба над головой, спокойствия, добра, чувства безопасности и всего наилучшего!



С великим вас праздником, с Днем Победы!

В этом году на официальном сайте Группы компаний «Москабельмет» создан специальный раздел, посвященный Дню Победы! В нашем новом разделе «Бессмертный полк» мы опубликовали истории о родственниках наших сотрудников, совершивших фронтовой или трудовой подвиг, переживших тяжелые военные годы. В каждом рассказе – жизнь и боль конкретной семьи и в то же время всей страны, источник вдохновения для молодых сотрудников Группы компаний «Москабельмет», образец воли, храбрости и мужества.