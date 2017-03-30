 
Подписаться на новости
Новости компаний

Группа компания "Москабельмет" сердечно поздравляет с Днем Победы!

Группа компания Москабельмет сердечно поздравляет с Днем Победы!

9 мая 2017, 11:43
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ

Обсудить на форуме

375 просмотров

Подвиг, который совершил каждый, кто самоотверженно защищал страну от беспощадного врага и боролся за мир на всей Земле, — это пример высшего проявления силы духа, отваги, смелости, мужества и любви к своей Отчизне. Среди этих людей есть и знаменитые, и неизвестные герои, и все они сражались против фашистских захватчиков, не жалея себя.

В историю завода «Москабель» вписаны более 2000 имен работников, которые ковали Победу как на фронте, так и в тылу. И мы с трепетом, огромным уважением и любовью преклоняемся перед ними и памятью, которую бережно передаем из поколения в поколение.

Благодаря их подвигам предприятие внесло огромный вклад в дело борьбы с врагом и укрепления нашего оборонного комплекса в тяжелые военные годы. Провода для авиации, медные пояски для снарядов, военно-полевые провода, плавучие кабели — вот лишь часть произведенной заводом продукции, которая помогла сделать возможной и значительно приблизить Победу. И за всем этим стоят люди, ни на минуту не отступившие от общей цели — дать отпор врагу во что бы то ни стало и обеспечить стране светлое будущее.

Пусть больше никому и никогда не приходится повторить подвигов, совершенных нашими дедами и прадедами. Желаем вам мирного неба над головой, спокойствия, добра, чувства безопасности и всего наилучшего!

С великим вас праздником, с Днем Победы!

В этом году на официальном сайте Группы компаний «Москабельмет» создан специальный раздел, посвященный Дню Победы! В нашем новом разделе «Бессмертный полк» мы опубликовали истории о родственниках наших сотрудников, совершивших фронтовой или трудовой подвиг, переживших тяжелые военные годы. В каждом рассказе – жизнь и боль конкретной семьи и в то же время всей страны, источник вдохновения для молодых сотрудников Группы компаний «Москабельмет», образец воли, храбрости и мужества.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!