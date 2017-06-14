В ПАО «МРСК Волги» состоялось годовое общее собрание акционеров 15 июня 2017 года в Саратове состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Волги» (входит в группу компаний «Россети») под председательством члена Правления, Главного Советника ПАО «Россети», Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Валентина Межевича.



В своем вступительном слове Валентин Межевич отметил: «По итогам очередного года работы ПАО «МРСК Волги» можно с уверенностью утверждать о стабильности работы и успешности развития компании по всем ключевым направлениям деятельности. Достигнутые в 2016 году показатели полностью соответствуют стратегическим целям Общества. Результатом деятельности ПАО «МРСК Волги» является неоспоримая роль в положительном развитии экономики Среднего Поволжья, Оренбургской области и всего распределительного электросетевого комплекса страны. Главными приоритетами для группы компаний «Россети» всегда являлась надежность работы сетевого комплекса, сокращение потерь, повышение доступности сетевой инфраструктуры, и ПАО «МРСК Волги» успешно справляется с достижением намеченных целей».



В ходе собрания член Правления, Главный Советник ПАО «Россети» Валентин Межевич вручил генеральному директору Общества Владимиру Рябикину Паспорт надежности - новый внутренний документ предприятий группы «Россети», получению которого предшествует проверка выполнения компанией требований по обеспечению на протяжении всего года надежной работы объектов электросетевого хозяйства.



В своем обращении к акционерам генеральный директор ПАО «МРСК Волги» Владимир Рябикин сообщил: «Финансово-экономические и производственные показатели Общества в 2016 году демонстрируют, что Совет директоров и менеджмент выбрали верную стратегию, которая позволила достичь позитивных результатов и минимизировать влияние на компанию внешних негативных макроэкономических факторов. Чистая прибыль, полученная Обществом по итогам 2016 года, составила 1 378 млн. руб. и в 5,7 раза превысила уровень 2015 года. Финансирование инвестиционной программы в 2016 году составило 3 532,6 млн. руб. Введено 586,5 км линий электропередачи и 177,11 МВА трансформаторной мощности. В компании активно проводилась работа по повышению клиентоориентированности, осуществлено сокращение сроков и стоимости технологического присоединения. Успешное прохождение ПАО «МРСК Волги» осенне-зимнего периода подтвердило обеспечение компанией системной надежности распределительного сетевого комплекса».



На собрании были подведены итоги производственной и финансовой деятельности Компании за 2016 год. Избран новый состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждены Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров и Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Волги» в новых редакциях, рассмотрен вопрос распределения прибыли, в т.ч. о выплате дивидендов.



Избран Аудитор Общества.



Рассмотрены вопросы о прекращении участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» и об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» путем вступления.



В ходе собрания решения были приняты по всем вопросам повестки дня.



Полная информация о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги», раскрывается Обществом в соответствии с требованиями законодательства на сайте уполномоченного информационного агентства http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131, а также на корпоративном сайте Общества http://www.mrsk-volgi.ru .