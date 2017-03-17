Tesla и Deepwater Wind построят крупнейшую в мире ветроэлектростанцию

Tesla поставит батареи для крупнейшего в мире морского ветроэнергетического комплекса, который объединит генерацию и хранение электроэнергии, пишет Сlimate Сentral.

Проект под названием «Революционная ветровая ферма» (Revolution Wind) будет генерировать электричество в 12 милях от побережья острова Мартас-Винъярд, который входит в штат Массачусетс. Часть энергии будет храниться в огромных батареях производства Tesla. По словам представителей Deepwater Wind, ветровая станция мощностью 144 МВт сможет обеспечить электричеством 80 тыс. домов. Если проект будет одобрен властями штата, ветровая электростанция начнет функционировать в 2023 году.

Revolution Wind — это часть более масштабной программы штата Массачусетс по переходу на возобновляемые источники энергии. Таким образом, власти штата хотят снизить зависимость от угольных электростанций, все еще популярных в США.

Благодаря участию Tesla в проекте решается проблема хранения энергии. До сих пор Tesla производила батареи только для солнечных электростанций в Калифорнии. Создание батарей для морской ветровой энергетики в Массачусетсе — новый опыт для компании. В Tesla не уточнили, какие именно батареи будут использоваться в проекте. Сейчас компания производит Tesla PowerPack, которая состоит из 16 модулей, высотой два метра и весом три тонны. Модули соединяются между собой и могут хранить сотни киловатт-часов электричества. В заявлении Deepwater Wind говорится, что хранилище будет обеспечивать сеть электроэнергией во время пиковых нагрузок, что сделает ненужными «грязные» электростанции.

Другой американский штат — Калифорния — планирует перейти на 100% возобновляемую энергию к 2045 году.