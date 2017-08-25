Компания Demand Energy укрепляет лидерство на рынке хранения электроэнергии

Компания Demand Energy, дочерняя компания Группы Enel, была выбрана оператором распределительной сети города Нью-Йорка для реализации проектов по строительству систем хранения электроэнергии общей мощностью 2,5 МВт / 10 МВт/ч, способных предоставить преимущества системы behind-the-meter (автономные и полуавтономные системы энергоснабжения, как правило, на базе ВИЭ) торгово-промышленным клиентам и обеспечить поддержку городской электросети. Системы хранения, которые планируется установить в 11 различных торговых точках по всему городу, будут находиться под контролем интеллектуальной платформы программного управления компании «Destributed Energy Network Optimization System» (DEN.OSä). Эти проекты являются частью программы, нацеленной на сокращение потребности в электроэнергии в периоды пиковой нагрузки и обеспечение разгрузки емкости энергосети в качестве альтернативы более дорогим надстройкам электросетей.



Джефф Дэмрон, Вице-президент по продажам компании Demand Energy прокомментировал: «Мы гордимся тем, что мы были выбраны для расширения и внедрения наших решений в сфере хранения электроэнергии с использованием платформы DEN.OS, а также для демонстрации создания ценности и способности интеллектуальных систем хранения электроэнергии к сокращению спроса в Нью-Йорке. Мы обладаем непревзойденным опытом и компетенцией в сфере разработки и эксплуатации систем behind-the-meter в Нью-Йорке, учитывая интересы застройщиков, коммунальных предприятий и города. Мы с нетерпением ожидаем реализации этих проектов и продолжения нашего участия в непрерывном переходе энергосистемы Нью-Йорка к ее децентрализованной, цифровой и более устойчивой версии».



Разгрузка электроэнергии особенно необходима в Нью-Йорке в пиковые летние периоды во избежание перегрузки городской энергосистемы и предотвращения перебоев питания и снижения мощности. С целью сокращения существующей потребности в электроэнергии или предотвращения ожидаемого роста системной пиковой потребности задействуются программы по использованию таких передовых технологий, как хранение энергии. Решения компании Demand Energy по хранению энергии обладают потенциалом экономии денежных средств, сокращения выбросов и ускорения процесса реализации более гибкой и устойчивой альтернативы традиционным и дорогостоящим инфраструктурным проектам.



Компания Demand Energy обладает 5-летним успешным опытом установки систем в Нью-Йорке с целью разгрузки в дни пиковой потребности. В целом, компания внедрила системы хранения в более чем дюжине районов Нью-Йорка, включая первую городскую солнечную микросеть хранения PV-плюс, активизируемые DEN.OSä. Эта платформа управляет процессом хранения и другими распределительными энергоресурсами (РЭР) с целью сокращения пиковой потребности и увеличения экономической отдачи от одних только систем хранения behind-the-meter или в сочетании с такими распределительными ресурсами по выработке электроэнергии, как тепловыделяющие элементы и солнечная энергия.