Нефтегазовый комплекс остается среди приоритетов российской стандартизации

Совместным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утверждена Перспективная программа стандартизации в нефтегазовом комплексе на период 2017-2022 годов.



Согласно Концепции развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года, нефтегазовый комплекс остается одним из приоритетных направлений развития отечественной стандартизации, в рамках которого разработка стандартов должна осуществляться системно и в соответствии с международными принципами.



Задача Программы состоит в достижении упорядоченности в сфере добычи, транспортировки и реализации углеводородного сырья и продуктов его переработки, повышения уровня их конкурентоспособности, модернизации и технического развития нефтегазового комплекса.



Программа предполагает разработку 848 документов по стандартизации за пять лет, из которых 311 – это актуализация действующих документов, и еще 537 – разработка новых документов по стандартизации. При этом разрабатываемые документы классифицированы по признаку принадлежности к различным сферам нефтегазового комплекса, в том числе:

стандарты в области разработки месторождений углеводородного сырья (включая бурение, добычу и систему сбора и подготовки нефти, газа и газового конденсата);

стандарты в области транспортировки и хранения углеводородного сырья;

стандарты в области переработки углеводородного сырья (в т.ч. нефтегазохимия);

стандарты в области транспортировки и хранения продуктов переработки углеводородного сырья;

стандарты в области реализация продуктов переработки углеводородного сырья;

стандарты по определению качественных и количественных показателей углеводородов и продуктов их переработки;

стандарты, направленные на регулирование деятельности организаций нефтегазового комплекса.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться в формате государственно-частного партнёрства как за счёт средств юридических лиц, так и в рамках бюджетных ассигнований.



По итогам реализации программы в нефтегазовом комплексе будет создана современная база документов по стандартизации, отвечающая требованиям федерального законодательства.