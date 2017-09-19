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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Нефтегазовый комплекс остается среди приоритетов российской стандартизации

Нефтегазовый комплекс остается среди приоритетов российской стандартизации

19 сентября 2017, 15:46
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Совместным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утверждена Перспективная программа стандартизации в нефтегазовом комплексе на период 2017-2022 годов.

Согласно Концепции развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года, нефтегазовый комплекс остается одним из приоритетных направлений развития отечественной стандартизации, в рамках которого разработка стандартов должна осуществляться системно и в соответствии с международными принципами.

Задача Программы состоит в достижении упорядоченности в сфере добычи, транспортировки и реализации углеводородного сырья и продуктов его переработки, повышения уровня их конкурентоспособности, модернизации и технического развития нефтегазового комплекса.

Программа предполагает разработку 848 документов по стандартизации за пять лет, из которых 311 – это актуализация действующих документов, и еще 537 – разработка новых документов по стандартизации. При этом разрабатываемые документы классифицированы по признаку принадлежности к различным сферам нефтегазового комплекса, в том числе:

  • стандарты в области разработки месторождений углеводородного сырья (включая бурение, добычу и систему сбора и подготовки нефти, газа и газового конденсата);
  • стандарты в области транспортировки и хранения углеводородного сырья;
  • стандарты в области переработки углеводородного сырья (в т.ч. нефтегазохимия);
  • стандарты в области транспортировки и хранения продуктов переработки углеводородного сырья;
  • стандарты в области реализация продуктов переработки углеводородного сырья;
  • стандарты по определению качественных и количественных показателей углеводородов и продуктов их переработки;
  • стандарты, направленные на регулирование деятельности организаций нефтегазового комплекса.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться в формате государственно-частного партнёрства как за счёт средств юридических лиц, так и в рамках бюджетных ассигнований.

По итогам реализации программы в нефтегазовом комплексе будет создана современная база документов по стандартизации, отвечающая требованиям федерального законодательства.

Компания: Министерство энергетики РФ

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