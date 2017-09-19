Нефтегазовый комплекс остается среди приоритетов российской стандартизации

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
19 сентября 2017, 15:46
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Совместным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утверждена Перспективная программа стандартизации в нефтегазовом комплексе на период 2017-2022 годов.
Согласно Концепции развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года, нефтегазовый комплекс остается одним из приоритетных направлений развития отечественной стандартизации, в рамках которого разработка стандартов должна осуществляться системно и в соответствии с международными принципами.
Задача Программы состоит в достижении упорядоченности в сфере добычи, транспортировки и реализации углеводородного сырья и продуктов его переработки, повышения уровня их конкурентоспособности, модернизации и технического развития нефтегазового комплекса.
Программа предполагает разработку 848 документов по стандартизации за пять лет, из которых 311 – это актуализация действующих документов, и еще 537 – разработка новых документов по стандартизации. При этом разрабатываемые документы классифицированы по признаку принадлежности к различным сферам нефтегазового комплекса, в том числе:
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться в формате государственно-частного партнёрства как за счёт средств юридических лиц, так и в рамках бюджетных ассигнований.
По итогам реализации программы в нефтегазовом комплексе будет создана современная база документов по стандартизации, отвечающая требованиям федерального законодательства.