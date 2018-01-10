"Ленэнерго" обеспечило мощность концертному залу Государственного академического Мариинского театра

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 1 МВт дополнительной мощности концертному залу Государственного академического Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Источником питания стали подстанции 110 кВ №140 "Рижская" и 35 кВ №18 "Красный треугольник".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты проложили две сдвоенные кабельные линии 10 кВ по 650 метров каждая и три кабельные линии 6 кВ по 800 метров каждая.

Концертный зал Мариинского театра на улице Пискарева в Санкт-Петербурге – единственный в России театрально-концертный комплекс высочайшего уровня, построенный в соответствии с современными достижениями строительной науки. Новый зал, открытый в 2006 году, может использоваться и для полусценических представлений оперных произведений, и для балетных постановок.