"Ленэнерго" обеспечило мощность концертному залу Государственного академического Мариинского театра

"Свободой надо уметь пользоваться"
Интервью с Денисом Фоминым, директором по развитию "ТехИнвест-М"
11 января 2018, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 1 МВт дополнительной мощности концертному залу Государственного академического Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Источником питания стали подстанции 110 кВ №140 "Рижская" и 35 кВ №18 "Красный треугольник".
Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты проложили две сдвоенные кабельные линии 10 кВ по 650 метров каждая и три кабельные линии 6 кВ по 800 метров каждая.
Концертный зал Мариинского театра на улице Пискарева в Санкт-Петербурге – единственный в России театрально-концертный комплекс высочайшего уровня, построенный в соответствии с современными достижениями строительной науки. Новый зал, открытый в 2006 году, может использоваться и для полусценических представлений оперных произведений, и для балетных постановок.