 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Руководитель тамбовского филиала МРСК Центра Владимир Сыщиков отмечен наградой администрации Тамбовской области

Руководитель тамбовского филиала МРСК Центра Владимир Сыщиков отмечен наградой администрации Тамбовской области

27 декабря 2016, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО

Обсудить на форуме

217 просмотров

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Владимир Сыщиков удостоен нагрудного знака администрации Тамбовской области «За трудовые достижения». Награда была вручена руководителю предприятия за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

Владимир Сыщиков работает в энергетике с 1995 года. С 2010 года возглавляет филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго». Под его непосредственным руководством предприятие успешно выполняет задачи по передаче и распределению электроэнергии на территории Тамбовской области, обеспечивает бесперебойное и качественное электроснабжение свыше 260 тысяч потребителей, вносит весомый вклад в социально-экономическое региона.

Владимир Сыщиков неоднократно награждался ведомственными и региональными наградами, в числе которых Почетная грамота Министерства энергетики РФ, нагрудный знак «Почетный энергетик РФ», Почетная грамота и Благодарность администрации Тамбовской области, Почетная грамота Тамбовской городской Думы и медаль "XXV лет МЧС России".

Нагрудный знак администрации Тамбовской области "За трудовые достижения" учрежден в 2006 году. Он является поощрением за выдающиеся заслуги в экономической сфере, науке, образовании, культуре, искусстве, охране здоровья, жизни, прав граждан, благотворительной деятельности, охране законности и правопорядка и в иных сферах деятельности.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!