Руководитель тамбовского филиала МРСК Центра Владимир Сыщиков отмечен наградой администрации Тамбовской области

Розыгрыш умных часов!
27 декабря 2016, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО
Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Владимир Сыщиков удостоен нагрудного знака администрации Тамбовской области «За трудовые достижения». Награда была вручена руководителю предприятия за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.
Владимир Сыщиков работает в энергетике с 1995 года. С 2010 года возглавляет филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго». Под его непосредственным руководством предприятие успешно выполняет задачи по передаче и распределению электроэнергии на территории Тамбовской области, обеспечивает бесперебойное и качественное электроснабжение свыше 260 тысяч потребителей, вносит весомый вклад в социально-экономическое региона.
Владимир Сыщиков неоднократно награждался ведомственными и региональными наградами, в числе которых Почетная грамота Министерства энергетики РФ, нагрудный знак «Почетный энергетик РФ», Почетная грамота и Благодарность администрации Тамбовской области, Почетная грамота Тамбовской городской Думы и медаль "XXV лет МЧС России".
Нагрудный знак администрации Тамбовской области "За трудовые достижения" учрежден в 2006 году. Он является поощрением за выдающиеся заслуги в экономической сфере, науке, образовании, культуре, искусстве, охране здоровья, жизни, прав граждан, благотворительной деятельности, охране законности и правопорядка и в иных сферах деятельности.