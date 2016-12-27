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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Метрологическая служба ПАО "МРСК Волги" первой зарегистрирована в "Системе калибровки средств измерений Группы компаний "Россети"

Метрологическая служба ПАО МРСК Волги первой зарегистрирована в Системе калибровки средств измерений Группы компаний Россети

28 декабря 2016, 17:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

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В ПАО «МРСК Волги» состоялась проверка  метрологической службы. По ее результатам Департамент  метрологии и контроля качества электроэнергии первым среди аналогичных подразделений  дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» зарегистрирован  в качестве уполномоченной экспертной организации в «Системе калибровки средств измерений Группы компаний «Россети».

Комиссия пришла к выводу, что квалификация и опыт работы персонала метрологической службы ПАО «МРСК Волги», работа по повышению его квалификации, имеющаяся система обеспечения качества калибровочных работ соответствуют предъявляемым требованиям.

Все средства измерений должны проходить поверку или калибровку. Для достижения этой цели создана «Система калибровки средств измерений группы компаний «Россети». Регистрирующим органом выступает постоянно действующая комиссия метрологического обеспечения и контроля качества электроэнергии.

Система калибровки средств измерений  позволяет унифицировать подходы к метрологическому обеспечению для контроля за надежной и экономичной работой оборудования.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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