Совет по стандартизации с участием бизнеса приступил к работе

В заседании Совета по стандартизации при Росстандарте приняли участие представители делового, экспертного и отраслевого сообщества, предпринимательских объединений, институтов развития.



«Сформулировать, как стандартизация должна учитывать интересы развития бизнеса и общества, – наша общая задача с предпринимательским и экспертным сообществом», – отметил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов 26 декабря 2016 года на установочном заседании Совета по стандартизации при ведомстве.



Глава Росстандарта подчеркнул важность совместной работы ведомства и бизнес-сообщества в сфере стандартизации. В частности, с точки зрения ведения предпринимательской деятельности только бизнес сможет назвать самые принципиальные для себя направления в национальной, межгосударственной и международной стандартизации.



Особое внимание Алексей Абрамов уделил необходимости развития в России института субсидирования затрат на разработку стандартов, а также оценки качества работ в национальной стандартизации в целом.



Деятельность новой рабочей площадки направлена на совершенствование многостороннего сотрудничества в решении вопросов развития стандартизации в России, ее соответствия реальным запросам экономики и общества. В рамках Совета планируется взаимодействие с деловым сообществом и институтами развития в рамках 162-ФЗ. Предусмотрена реализация концепции развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года.



На заседании обсуждался также регламент работы и предложения в план работы Совета на 2017 год. Следующее заседание Совета запланировано на весну 2017 года.



Справочно



Совет создан приказом Росстандарта от 21 декабря 2016 г. № 1939. Состав Совета формируется на основе добровольного участия представителей отраслевого и бизнес-сообщества, организаций, которые заинтересованы в участии в развитии национальной стандартизации.



К его основным задачам относится развитие государственно-частного партнерства в сфере стандартизации; организация и проведение анализа основных проблем в области стандартизации и разработка рекомендаций и предложений по результатам проведенного анализа. В рамках Совета планируется разработка и реализация механизмов, направленных на координацию работ в сфере стандартизации. Отдельное внимание будет уделено планированию и проведению работ по стандартизации по линии Росстандарта.



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) включено в систему федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Среди основных задач – осуществление функций национального органа по стандартизации и технического регулирования, в области обеспечения единства измерений, а также в сфере надзора за выполнением установленных требований в ряде областей.