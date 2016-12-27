Под знаком электробезопасности: в МРСК Центра и Приволжья подвели итоги работы с детьми в 2016 году

Более 61 000 учеников из Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областей, а также республики Марий Эл и Удмуртской республики стали участниками уроков электрограмотности, проводимых энергетиками ПАО «МРСК Центра и Приволжья в 2016 году.



Учитывая повышенную опасность всех энергообъектов, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ежегодно реализует комплексную программу, направленную на снижение случаев электротравматизма со сторонними лицами на энергообъектах, особенно с несовершеннолетними. В течение всего года: в учебное время и во время каникул - задача энергокомпании – не только обеспечить технически исправное состояние ограждений электроустановок и запирающих устройств, но и привлечь внимание детей, подростков, педагогов и родителей к реально существующей проблеме электротравматизма.



В 2016 году силами более 300 сотрудников МРСК Центра и Приволжья было проведено свыше 2000 уроков, в которых приняли участие более 61 000 учеников. В рамках занятий - просмотр обучающего фильма «Когда электричество бывает опасным», ответы учеников на вопросы «электробезопасной викторины», совместное обсуждение потенциально опасных ситуаций. Энергетики объясняют, почему нельзя удить рыбу, разбивать лагерь, жечь костры вблизи ЛЭП, какую опасность представляют электроприборы, если использовать их с нарушением правил электробезопасности. В практической части для школьников среднего и старшего звена предусмотрено обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи с использованием тренажера Гоша. На память об уроках все ученики получают наглядные пособия по электробезопасности.



В уходящем году к образовательной инициативе энергетиков стали активно подключаться представители педагогического состава и родительских комитетов. На сайте компании (http://www.mrsk-cp.ru/) или в социально-образовательном паблике «Электропатруль» в соцсети вконтакте можно оставить заявку на проведение бесплатного урока электробезопасности в любом классе, любого учебного заведения регионов присутствия компании. По итогам выездных уроков филиалы МРСК Центра и Приволжья и ряд образовательных учреждений установили партнёрские отношения, предполагающие продолжение сотрудничества в рамках обучающих мероприятий и организации экскурсий на энергообъекты в новом году.



В 2016 году энергетики расширили аудиторию обучения. Два пилотных мероприятия в нижегородских детских садах подтвердили предположение энергетиков о том, что старшие дошкольники готовы воспринимать информацию и правила, касающиеся электробезопасности, если они подаются в форме «нескучных уроков» с играми, викторинами, загадками и пазлами.



Кроме того, в этом году множество положительных отзывов от педагогов и детей получили новые общешкольные мероприятия «День с командой «Электропатруль», которые энергетики провели в двух нижегородских школах. Для вовлечения в процесс изучения жизненно-важных правил всех учеников с 1 по 11 класс специально были разработаны комплексы активностей и заданий для каждой возрастной аудитории: эстафеты, конкурсы агитбригад, конкурсы рисунков и стенгазет, брейн-ринг. В итоге в мероприятиях приняли участие практически все учащиеся обеих школ, это более 1500 человек.



Как подчеркивают энергетики, в сфере профилактики электротравматизма только совместная деятельность всех заинтересованных сторон: энергетиков, педагогов и родителей, может дать ожидаемый эффект и помочь сформировать у детей и подростков навыки и культуру электробезопасного поведения.