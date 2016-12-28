МРСК Центра усилит контроль над работой энергосистемы в новогодние праздники

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 17:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса в праздничные и выходные дни с 31 декабря по 8 января ПАО «МРСК Центра» переходит на усиленный режим работы. В компании организовано круглосуточное дежурство, установлен особый контроль за работой электрооборудования и линий электропередачи.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей компания приняла все необходимые меры. 31 декабря на особый режим работы перейдут Центры управления сетями и технические службы, персонал оперативных и ремонтных бригад. С целью недопущения перебоев электроснабжения потребителей в новогодние праздники подготовлена наиболее надежная схема электроснабжения: приостановлены все виды плановых работ на действующем оборудовании электросетевых объектов. Для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ подготовлены специальная техника, инструменты, материалы и средства защиты, проверен и готов к применению аварийный резерв.
Заблаговременно, накануне праздников, в целях предупреждения пробоев в электроснабжении потребителей специалисты МРСК Центра проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, комплектацию аварийного резерва материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, выполнена проверка противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин.
В настоящее время в компании к оперативному применению подготовлены 1647 бригад, в составе 8378 человек и 3200 единиц спецтехники, в том числе 90 бригад повышенной мобильности в составе 530 человека, 166 единиц техники. Проверена работоспособность и укомплектованность 567 резервных источников электроснабжения, общей мощностью более 20 МВт.
Отработано взаимодействие Штаба ПАО «МРСК Центра» с территориальными подразделениями Ростехнадзора, подразделениями МЧС, органами исполнительной власти, операционными компаниями ПАО «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями.
По всем вопросам энергоснабжения потребители в регионах присутствия ПАО «МРСК Центра» могут бесплатно позвонить по телефону прямой линии энергетиков: 8-800-50-50-115.