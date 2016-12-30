"Россети" приняли решение не размещать облигации в 4 квартале 2016 года

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 15:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ
В июне 2016 года Наблюдательным советом Внешэкономбанка было принято решение о приобретении в 2016 году облигаций ПАО «Россети» общим объемом до 25,0 млрд. рублей за счет средств пенсионных накоплений, находящихся в управлении ВЭБа. В рамках данного лимита в 3 квартале 2016 года состоялось размещение облигаций серий БО-02 и БО-03 объемом 10,0 млрд. рублей со ставкой купона 9,15% годовых, что является лучшей сделкой среди корпоративных заемщиков в 2016 году.
Оставшуюся часть одобренного лимита в объеме 15,0 млрд. рублей ПАО «Россети» планировало привлечь в 4 квартале 2016 года. Однако, по результатам оценки текущих потребностей по рефинансированию долговых обязательств дочерних компаний ПАО «Россети», а также принимая во внимание текущую конъюнктуру рынка долгового капитала, было принято решение о нецелесообразности дополнительного размещения облигаций за счет средств пенсионных накоплений до конца 2016 года.
«Планомерная работа менеджмента ПАО «Россети» по оптимизации кредитного портфеля всей Группы компаний, особенно в части стоимости заимствований, позволила принять решение о сокращении необходимого Обществу объема заимствований и не использовать в полном объеме лимит, одобренный в середине года Внешэкономбанком, ограничившись состоявшимся в августе 2016 г. размещением за счет средств пенсионных накоплений в объеме 10,0 млрд. рублей», – прокомментировал заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» Егор Прохоров.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций ПАО «Россети» общим объемом 31,0 млрд. рублей, из которых 16,0 млрд. рублей привлечено за счет средств Внешэкономбанка.