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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Центру обслуживания потребителей Орелэнерго - 10 лет

Центру обслуживания потребителей Орелэнерго - 10 лет

30 декабря 2016, 12:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО, ЦОК

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В декабре 2016 года исполнилось 10 лет Центру обслуживания потребителей (ЦОП) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» в городе Орле. Он был открыт 15 декабря 2006 года с целью повышения качества обслуживания и эффективности взаимодействия  c потребителями.

За 10 лет работы специалисты Центра приняли более 65,6 тысяч потребителей,  зарегистрировали свыше 40 тысяч заявок на технологическое присоединение к сетям филиала и более 20 тысяч заявок о предоставлении дополнительных сервисов.

Помощь специалистов Орелэнерго с каждым годом становится все более востребованной: в 2009 году в ЦОП обратилось почти 5 тысяч человек, а в 2016 году количество обращений потребителей превысило 10 тысяч. Помимо основных направлений деятельности, Орелэнерго оказывает потребителям широкий спектр дополнительных услуг – установка и замена приборов учета, сопровождение процедуры технологического присоединения,  проектирование и строительство, технологическое обслуживание и ремонт электросетевых объектов и другие. К настоящему времени компания предлагает 9 видов таких услуг. По сравнению с 2009 годом в этом году число обращений по этому направлению деятельности выросло на 98%.

Сегодня пункты работы с потребителями организованы во всех районах Орловской области на базе районов электрических сетей филиала (РЭС). Здесь потребители могут подать заявку на технологическое присоединение к сетям (ТП), установку или замену приборов учета, проектирование,  строительство, ремонт и техобслуживание энергообъектов, проведение энергоаудита и получить иную необходимую информацию по вопросам энергоснабжения.

Сотрудники ЦОП в городе Орле по адресу улица Советская, д. 15 готовы ответить на вопросы посетителей с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (без перерыва). Пункты работы с  потребителями в районах электрических сетей (РЭС) принимают клиентов в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00 выходной: суббота и воскресенье). Подробнее об услугах, оказываемых филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»,  можно узнать на официальном сайте компании www.mrsk-1.ru  или по телефону  Прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115 (короткий номер 13-50).

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго"

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