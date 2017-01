Россия на пути к инновационной революции

Политики, ученые, ведущие бизнесмены уже на протяжении многих лет обсуждают важность развития технологий, а в ушедшем году инновации как ключевой источник экономического роста стали главной темой почти всех крупных международных экономических форумов. Россия, нацеленная на то чтобы слезть с "нефтяной иглы", начала улавливать тренды технологического прогресса: отечественные стартапы стали заметны, а несырьевой экспорт показал рост.



Технологии "интернета вещей", искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, дополненной и виртуальной реальности (VR) задают в настоящее время направление развития многих экономик мира. Открытия в этих областях, по мнению российского президента, приведут к "взрывному" росту производительности труда.



"Я бы сказал, что это год, когда Россия начала производить уже конкурентоспособные продукты мирового уровня. Наши компании научились быстро создавать продукты, которые построены на требованиях рынка", — поделился видением ситуации с РИА Новости директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков.



По мнению и.о. главы Российской венчурной компании (РВК) Евгения Кузнецова, 2016 год стал годом подготовки к трансформации инновационного рынка в РФ. "Мы преодолели "долину смерти" и очень надеемся, что в 2017-2018 годах этот айсберг перевернется, и мы увидим сильный всплеск инвестиций", — сказал он.



Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал в этом году, что РФ постепенно слезает с "нефтяной иглы". Согласно расчетам Российского экспортного центра, которые основаны на данных ФТС, в третьем квартале 2016 года несырьевой экспорт из РФ показал положительную динамику к аналогичному периоду прошлого года после снижения, которое наблюдалось в течение семи предшествующих кварталов. Показатель увеличился на 1,6%, до 27,7 миллиарда долларов.



По итогам 2016 года Мантуров ожидает увеличения экспорта высокотехнологичной продукции РФ за рубеж не менее чем на 10,5%. В перспективе, в 2025 году отечественные компании в рамках поручений правительства должны нарастить неэнергетический экспорт товаров не менее чем в 2 раза по сравнению с 2016 годом. Через 10-12 лет можно будет говорить уже о полном уходе от сырьевой иглы, считает экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.



Крупным компаниям нужны стартапы



По итогам рейтинга "Глобальный инновационный индекс-2016", Россия улучшила свои позиции на пять строк относительно 2015 года, заняв 43 место среди 128 стран. Эксперты РВК считают, что причиной слабых результатов послужила ориентация государственных инициатив на области, имеющие отложенный эффект, такие как фундаментальная наука, образование, институциональная инновационная среда. Кроме того, из-за отсутствия поддержки на важных стадиях развития провоцируется уход российских стартапов на зарубежные рынки.



В РВК утверждают, что главным источником для быстрого развития инноваций должны стать крупные российские компании. Внимание на крупный бизнес позволит напрямую воздействовать на большую часть российской экономики, поскольку доля таких компаний в России составляет 79% против 42% в среднем в сопоставимых странах, посчитали эксперты венчурной компании.



Пока что крупные компании сегодня не демонстрируют высокую инновационную активность. Но стоит отметить появление в корпорациях в этом году специальных людей и даже отдельных департаментов, ориентированных на работу с инновациями и технологичными стартапами. "Некоторые корпорации стали задумываться о создании своих корпоративных венчурных фондов – по примеру Сбербанка, "Ростелекома" и других крупных корпораций", — заметил управляющий портфелем Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ) Сергей Негодяев.



Так, в 2016 году приступил к работе и сразу начал довольно активно инвестировать венчурный фонд АФК "Система" Sistema Venture Capital. Фонд объемом в 10 миллиардов рублей занимается поиском и приобретением интернет-активов в России и странах СНГ. "Для "Системы" инвестиции в новые IT-решения — это принципиально новое стратегическое направление развития, появление такого практически корпоративного фонда — важный сигнал рынку и другим крупным корпорациям, что стартапы — это инвестиционно-привлекательное направление", — отметил Негодяев.



Русский прорыв в области нейросетей



К слову, первые инвестиции фонда АФК "Система" были в технологии из числа самых перспективных и прорывных на рынке – виртуальная реальность и нейронные сети (одно из направлений в разработке систем искусственного интеллекта, используется в распознавании образов, анализе данных, прогнозировании). В июле фонд приобрел 25% в российской компании в области распознавания лиц VisionLabs, а в октябре — выкупил четверть российской компании в области разработки VR-игр Luden.io.



Согласно исследованию MarketsandMarkets, в 2015 году объем мирового рынка распознавания лиц составил 2,2 миллиарда долларов, к 2020 году объем может достигнуть 6,2 миллиарда долларов.



Российские стартапы в области нейросетей, по словам Пескова из АСИ, сейчас наиболее заметны в мире. Не так давно, весной, Facebook купил стартап MSQRD, созданный командой с постсоветского пространства. Приложение позволяет накладывать на лицо различные "живые" фильтры-маски и делиться своими фото или видео в социальных сетях и мессенджерах. Именно эта сделка стала первой историей массового успеха технологии нейронных сетей, указал Негодяев.



"Покупка западным гигантом разработки команды из СНГ – буквально укоряющий сигнал российским стратегам, которые пока не очень активны в плане M&A со стартапами", — сетует представитель ФРИИ.



Между тем, летом Mail.ru Group инвестировала в отечественного разработчика приложения Prisma, позволяющего стилизовать фотографии под картины известных художников. Запущенное летом приложение вызвало настоящий бум среди пользователей и по рейтингам Google и Apple стало лучшим приложением 2016 года.



Другой российский сервис FindFace для поиска по фотографии человека в соцсетях, разработанный компанией NTechLab, используется "ВКонтакте" и даже Twitter. По версии мировой экспертной онлайн-площадки MegaFace, точность распознавания FindFace превышает показатели аналогичной разработки Google. А влиятельный американский портал в сфере высоких технологий TechRrepublic включил разработку в топ-5 наиболее привлекательных для потенциальных инвесторов российских проектов.



Технологии распознавания лиц интересны не только соцсетям, но и банкам. Например, Сбербанк в следующем году начнет внедрять в России технологии распознавания лица и голоса клиентов, которые приведут впоследствии к отказу от банковских карт, заявил в мае глава банка Герман Греф.



Как фантастика стала явью



Технологии дополненной и виртуальной реальности (AR&VR), которые еще недавно упоминались только в фантастической литературе, уже широко используются пользователями гаджетов. Согласно прогнозам исследовательской компании CCS Insight, в 2016 году объем продаж VR-устройств достигнет 1,5 миллиарда долларов, к 2020 году — 11 миллиардов долларов. Большую часть рынка займут гарнитуры для смартфонов.



Можно смело сказать, что потребители близко познакомились с технологией благодаря мобильной игре Pokemon GO, запущенной летом японской Nintendo. Игровое приложение за месяц с момента запуска скачали около 100 миллионов пользователей. Одна из главных целей игры — поймать покемона (Pocket Monster — "карманный монстр") — заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.



В то же время у приложения появились и ярые противники. Эксперты предупреждали, что игра может привести к травматизму или ограблению в реальном мире. Российские банки даже предложили застраховаться от травм во время игры. Кроме того, один из ветеранов российских спецслужб не исключил, что приложение может быть использовано для шпионажа.



Технология, несмотря на противоречивую реакцию со стороны российских властей, станет новым выделенным направлением Национальной технологической инициативы, сообщал ранее Кузнецов из РВК. По его словам, в России есть очень высокие компетенции в части AR&VR.



Умный транспорт



Большое развитие в этом году получил "умный" транспорт. "Беспилотники из разряда игрушек перешли в разряд системных решений управления экономикой. В России за 2016 год мы увидели несколько ездящих по улицам беспилотных автомобилей (на территории технопарков – ред.), в том числе решения от "Камаза" и Volgabus", — отметил Песков.



Тестирование автомобилей на реальных дорогах страны, в том числе на трассе Москва — Санкт-Петербург, планируется в следующем году, рассказал представитель АСИ. А в 2018 году в Татарстане может появиться одна из первых трасс для движения беспилотных автомобилей, заявлял руководитель Росавтодора Роман Старовойт.



Что касается беспилотных летательных аппаратов или иначе называемых дронами, их рынок довольно развит. Аппараты активно используются в сельском хозяйстве, энергетике и при добыче полезных ископаемых, экстренными службами, а крупные интернет-ритейлеры проводят тестирования доставки грузов и товаров. По оценке агентства J`son & Partners Consulting (J&P), объем мирового рынка дронов в 2016 году оценивается в 7,3 миллиарда долларов. Доля России в продажах дронов на мировом рынке незначительна и составляет лишь 2% (147 миллионов долларов).



Аналитики J&P указывают на ряд трудностей, с которыми сталкиваются устройства в нашей стране. Среди них — недостаточно ясное законодательство применительно к использованию дронов и запрет их свободного использования в воздушном пространстве в России. Однако до конца следующего года Минтранс обещал ввести полное регулирование в этой сфере на территории РФ.



В мае было проведено первое испытание технологии высокоскоростной доставки грузов и перевозки пассажиров в вакуумной трубе Hyperloop в пустыне в американском штате Невада. Сама технология была представлена в 2012 году инвестором и основателем компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X Илоном Маском.



Транспорт представляет собой капсулы, которые с большим ускорением выталкиваются в трубу. После этого движение продолжается за счет потоков воздуха и специальных магнитов, направляющих капсулу. Предполагается, что новый транспорт, работающий от солнечной энергии, будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда.



Наибольшую активность в воплощении идеи сейчас проявляют американские компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies. В России также не остались безучастными: соинвесторами Hyperloop One стали РФПИ и фонд Caspian VC, принадлежащий владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Вакуумные поезда могут запустить между столичными аэропортами и в "новую Москву". А Минтранс РФ заявлял, что первая в стране транспортная система Hyperloop стоимостью 30-40 миллиардов рублей может появиться на участке от Китая до порта Зарубино.



Интернет вещей



Быстро растущая отрасль, привлекающая колоссальные объемы частных и государственных венчурных инвестиций, "Интернет вещей" (Internet of Things, IoT) открывает новые возможности в сфере автоматизации и роботизации. По оценке аналитического агентства Gartner, количество "вещей", подключенных к глобальной сети, составляет 4,9 миллиарда, а к 2025 году их число достигнет 50 миллиардов. Технология к 2025 году будет в тройке ведущих, которые будут оказывать огромное экономическое влияние, уверен Греф.



В ряде стран развитие IoT, где работа устройств в сети между собой происходит без участия человека с помощью "умных" сенсорных датчиков, было выделено как направление технологической политики еще в конце 2000-х годов. В России внимание на новую отрасль обратили только в конце 2015 года, когда после доклада ФРИИ на промышленной выставке "Иннопром" Минпромторг дал поручение фонду разработать "дорожную карту" по развитию технологий в этой области. В последующий год тема стала самой обсуждаемой на IT-форумах в стране.



По замыслу ФРИИ, уже в 2017–2018 годах пилотный проект в сфере IoT будет запущен в первом регионе. В целом, до 2020 года планируется реализовать не менее 20 проектов на базе IoT в различных отраслях. Законодательство в этой сфере планируется разработать к июню 2017 года.



Крупные компании такие, как SAP и "Ростелеком" уже начали испытания технологии на российских предприятиях. Немецкая SAP рассказывала о пилотах с "Русагро", "Северсталью" и "Камазом", российский оператор "Ростелеком" до конца 2016 года должен был запустить пять-шесть пилотов на предприятиях в сфере машиностроения, двигателестроения, электроэнергетики, ЖКХ и в сфере газообеспечения.



Источник: РИА Новости.

