"Россети" демонстрируют улучшение ключевых показателей по итогам 2016 года

«Россети» подводят промежуточные итоги деятельности в 2016 году.



Сегодня группа «Россети» обеспечивает передачу 75% производимой электроэнергии до конечного потребителя в 78 регионах.



Ожидается, что отпуск электроэнергии из сети в 2016 году превысит 721 млрд. кВтч.



По итогам 2016 года группа «Россети» введет в работу 22 тыс. км линий электропередачи. Объем введенной трансформаторной мощности составит 14 тыс. МВА.



Ключевой задачей, которую ставят перед собой «Россети», остается обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей качественной и доступной энергией.



К 2017 году в два раза снижена удельная аварийность по сравнению с показателями 2012 года, а средняя длительность перерывов в электроснабжении потребителей снижена на треть. По оценке Всемирного банка, приведенной в уходящем году, Россия вошла в число 18-ти лучших по индексу надежности энергоснабжения стран мира.



В 2016 году новым клиентам было выдано более 12 ГВт мощности. В дочерние стуктуры ПАО «Россети» поступило более 500 тысяч заявок на технологическое присоединение суммарной мощностью 66 ГВт. Были исполнены обязательства почти по 350 тыс. договоров техприсоединения к сетям, то есть в среднем электросетевые предприятия группы «Россети» присоединяли по 1 000 новых потребителей в день!



К 2017 году средний размер платы за технологическое присоединение к распределительным сетям уменьшен до порядка 2 тыс. рублей за 1 кВт присоединяемой мощности. Также «Россети» значительно сократили количество этапов прохождения заявки на подключение – с 10 до 3.



В 2016 году «Россети» продолжили выполнение мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегических целей и задач Долгосрочной программы развития компании. В их числе – повышение операционной эффективности и инвестиционной привлекательности, а также финансовой устойчивости дочерних компаний Группы.



По итогам года на 27% ожидается снижение операционных расходов и на 22% инвестиционных расходов. Более 30 млрд. рублей составит экономический эффект от проведения закупочных процедур.



Была проделана большая работа по борьбе с потерями в электрических сетях – показатель снижен до 8,8%, а это порядка 9 млрд. руб. экономии или 4,5 млрд. кВтч, что сопоставимо с годовым электропотреблением, к примеру, таких регионов как Брянская или Оренбургская области с численностью населения свыше 1 млн. человек.



Показателем эффективности реализуемого «Россетями» комплекса мер является рост показателей компании при снижении доли электросетевых компаний в тарифе (за три года доля транспорта электроэнергии по сетям дочерних структур в конечном тарифе снизилась на 8%). К примеру, на сегодняшний день в среднем 70% всех работ выполняется хозяйственным способом, т.е. собственными силами.



В результате проделанной работы по повышению операционной и инвестиционной эффективности по итогам деятельности за 1 квартал 2016 года ПАО «Россети» получило чистую прибыль, что позволило выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы за указанный период в размере 1,8 млрд. рублей. По результатам года компания также не исключает выплату дивидендов.



Показатель по чистой прибыли Группы «Россети» в 2016 году ожидается выше уровня 2015 года. Прогнозируемая выручка по итогам года составляет более 850 млрд. руб.



Совокупные показатели (производственные, показатели, связанные с денежным потоком, и финансовые) свидетельствуют об устойчивых позициях предприятий группы «Россети» и положительно отразились на инвестиционной привлекательности. В 2016 году капитализация компании достигла 241,9 млрд. руб. (рост по отношению к 2012 году в три раза – на 219%).



Активное управление заимствованиями позволило существенно снизить стоимость привлечения долговых источников. Средневзвешенная ставка по долговому портфелю группы компаний составляет 8,9% годовых. По предварительным итогам, работа Единого казначейства ПАО «Россети» позволила сэкономить 3,6 млрд рублей посредством снижения стоимости кредитного портфеля за счет внутригруппового финансирования.



Минимизированы финансовые риски, а также повышена прозрачность и управляемость финансовых процессов внутри группы.



«Россети» проводят большую работу по повышению открытости и прозрачности. Эти усилия высоко отмечены экспертным сообществом. В ноябре по итогам «Национального рейтинга прозрачности закупок 2016», «Россетям» присвоен рейтинг «Гарантированная прозрачность».



ПАО «Россети» вошло в тройку лучших компаний с государственным участием в рейтинге Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по оценке и мониторингу внедрения Кодекса корпоративного управления.



Высокий рейтинг – на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления» – присвоен компании в Национальном Рейтинге Корпоративного Управления.



По результатам XIX Ежегодного конкурса годовых отчетов, который проводится «Московской биржей», годовой отчет ПАО «Россети» за 2015 год среди 139 отчетов компаний различных секторов экономики стал призером в номинации «Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении в годовом отчете».



2016 год запомнится для группы компаний «Россети» реализацией ряда задач государственного масштаба.



Благодаря слаженной работе и высокому уровню мастерства в максимально сжатые сроки реализован важный шаг на пути к энергонезависимости Крыма — в мае 2016 года завершен II этап строительства энергомоста, обеспечивающего передачу до 800 МВт из Кубанской энергосистемы на территорию Крыма.



В уходящем году «Россети» продолжили подготовку энергетической инфраструктуры к Чемпионату мира-2018. Ярким итогом года стало завершение с опережением сроков строительства энергообъектов в российских городах, принимающих чемпионат: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Саранске.



В 2016 году были сделаны важные практические шаги на пути трансграничной консолидации энергосистем.



30 марта 2016 года в Пекине «Россети» подписали четырехсторонний меморандум с компаниями «Государственной энергетической корпорацией Китая» (SGCC), «КЭПКО» (KEPCO) Республики Корея и «СофтБанк» (SoftBank) из Японии о проведении совместной работы по созданию объединенной энергосистемы, охватывающей Северо-восточную Азию. В рамках выступления на Восточном экономическом форуме-2016 Президент Владимир Путин поддержал инициативу компаний России, Китая, Республики Корея и Японии по созданию энергетического суперкольца.



Развивается и Европейское направление, которое предполагает использование российской энергосистемы как своеобразного паневразийского энергомоста, соединяющего Европу с Азией. Проект обсуждался с «ГЭК Китая (SGCC) и французской EDF.



В Центральной Азии актуальным проектом является создание энергокольца, соединяющего Россию, Армению, Грузию, Азербайджан и Иран (Каспийское кольцо). Подписан межправительственный Меморандум о взаимопонимании и соглашение между компаниями. Проект предполагает передачу мощности в объеме до 1 ГВт.



«Интеграционные процессы в энергетике имеют колоссальное значение для стабильного развития мировой экономики, энергобезопасности, решения экологических проблем», – отмечает генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин.



Опережающее развитие и повышение уровня клиентоориентированности сегодня невозможно без внедрения инновационных технических решений. «Россети» уже делают практические шаги по структурной перестройке собственной электроэнергетической инфраструктуры, переводу ее на инновационные рельсы.



В 2016 году Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым одобрена «дорожная карта» по реализации технологической платформы «Энерджинет» – новой революционной стратегии электроэнергетики страны, базирующейся на гибких, активно-адаптивных системах.



В 2016 году заключены соглашения о развитии взаимодействия с такими компаниями как: ГЭК Китая, TESMEC, Prysmian Group, АВВ.



В 2017 году «Россети» продолжит реализацию утвержденной Долгосрочной стратегии развития в целях повышения эффективности производственных процессов, доступности сетевой инфраструктуры в целях дальнейшего роста экономики и благосостояния страны.