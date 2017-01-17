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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 7 километра провода украдено с воздушной линии в Ставропольском крае

Более 7 километра провода украдено с воздушной линии в Ставропольском крае

19 января 2017, 10:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО, ПРОВОД

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Новогодние праздники не прошли для ставропольских энергетиков без потерь. Во время планового обхода мастер Бекешевского участка электрических сетей Предгорных РЭС филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» обнаружил исчезновение 7,2 км провода в пролетах опор ВЛ-10 кВ, а также разъединителя с металлоконструкцией и корпусом комплектной трансформаторной подстанции КТП -502/129.

Как сообщили в Центральных электрических сетях «Ставропольэнерго», для предотвращения хищения дорогостоящего оборудования энергетики ранее демонтировали силовой трансформатор. Потребителей на данной воздушной линии не было, но она находилась под охранным напряжением. Это преступников не остановило. Как предполагают специалисты и оперативная следственная группа ОМВД по Предгорному району, прибывшая на место происшествия, отключив отпаечный разъединитель, установленный на опоре воздушной линии, злоумышленникам удалось похитить провода в общей сложности на 353,5 тыс. рублей.

В новом году эта кража стала первой в списке печальной статистики «Ставропольэнерго». В минувшем году ущерб от зарегистрированных 17 случаев хищений оборудования и материалов с электросетевых объектов компании составил 1 млн 479,7 тыс. рублей. В сравнении в 2015 годом финансовые потери энергетиков возросли: за аналогичный период были совершены 23 кражи на сумму 1 млн 175 тысяч рублей. «Зоной притяжения» преступных интересов по-прежнему остается территория Светлоградских электрических сетей: в 2016 году здесь зарегистрировано семь краж энергооборудования, причинивших ущерб компании на 581 тыс. рублей.

Как отмечают в службе безопасности филиала «Ставропольэнерго», большинство уголовных дел, возбужденных по фактам хищений, до суда не доходит. Причина - в невозможности установить злоумышленников. Подобного рода преступления относятся к разряду сложно раскрываемых и в первую очередь потому, что оборудования подстанций расположено на удалённых энергообъектах в сельской местности.

Все эти противоправные действия не только нарушают стабильное электроснабжение жителей прилегающих населенных пунктов, но и повышают риск возникновения аварийных ситуаций на социально значимых объектах: котельных, насосных станциях, в детских садах, школах, больницах. Поэтому очень важно, чтобы жители Ставропольского края не оставались  равнодушными к проблеме, которая касается не только энергетиков.

Специалисты компании обращаются ко всем сознательным гражданам, желающим получать качественные услуги, с просьбой сообщать обо всех попытках краж, сбыта незаконно приобретенного энергооборудования по «телефону доверия» (8793) 34-18-95 или в районы электрических сетей филиала.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"

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